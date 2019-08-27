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Загорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске

15:05 27.08.2019, Марина Волкова Фото: читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Жители соседних домов задыхаются от запаха гари. Предположительно, очаг пожара находится в подвале дома.

Загорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске
Жители соседних домов задыхаются от запаха гари

Сегодня, 27 августа, около 14:00 в доме № 6 по ул. Лунной произошел пожар. Очевидцы происшествия, жители соседних домов сообщают «Курьер. Среда. Бердск», что запах гари невыносим.

— Нам пришлось закрыть все окна и балконы. Воняет жутко. Надеемся, что жертв нет, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» читательница Ольга.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев, предположительно, очаг возгорания находится в подвале дома.

— Больше ничего не могу сказать, пожарные на месте, ликвидируют очаг возгорания. Дом не горит, — заверил Василий Васильевич.

На месте происшествия работают пожарные. О подробностях происшествия — читайте в ближайшее время.

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