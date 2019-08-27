Перестанут выбивать зубы экстремалы на рампе в парке Бердска

Подростки давно ждали обновления, ведь поломки на рампе были опасными для скейтеров. Лист на рампе заменили.

Теперь юные экстрималы могут кататься и не бояться выбить себе зубы

Заменили лист на рампе в парке Бердска на ул. Горького. Об этом сообщила 26 августа в мэрии Бердска дежурная по городу. В эти выходные состоялась проверка проведенных работ.

— По поручению проверено, что проведена замена секции рампы. На сегодняшний день нарушений нет, — сказала дежурная.

Напомним, что подростки давно ждали ее обновления. Раньше они здесь выбивали себе зубы. Юные экстремалы жаловались «Курьер. Среда. Бердск» на травматичные и устаревшие конструкции в скейт-парке на площади Горького. Это место пользуется собой популярностью у молодежи Бердска. В конце июля здесь установили металлический квотер. На новой конструкции специальное покрытие, приспособленное для катания на самокатах, велосипедах и роликах.