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Перестанут выбивать зубы экстремалы на рампе в парке Бердска

18:00 27.08.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск.
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Подростки давно ждали обновления, ведь поломки на рампе были опасными для скейтеров. Лист на рампе заменили.

Перестанут выбивать зубы экстремалы на рампе в парке Бердска
Теперь юные экстрималы могут кататься и не бояться выбить себе зубы

Заменили лист на рампе в парке Бердска на ул. Горького. Об этом сообщила 26 августа в мэрии Бердска дежурная по городу. В эти выходные состоялась проверка проведенных работ.

— По поручению проверено, что проведена замена секции рампы. На сегодняшний день нарушений нет, — сказала дежурная.

Напомним, что подростки давно ждали ее обновления. Раньше они здесь выбивали себе зубы. Юные экстремалы жаловались «Курьер. Среда. Бердск» на травматичные и устаревшие конструкции в скейт-парке на площади Горького. Это место пользуется собой популярностью у молодежи Бердска. В конце июля здесь установили металлический квотер. На новой конструкции специальное покрытие, приспособленное для катания на самокатах, велосипедах и роликах. 

Перестанут выбивать зубы экстремалы на рампе в парке Бердска

Перестанут выбивать зубы экстремалы на рампе в парке Бердска

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От редакции

Уже видели отремонтированную рампу?

Неизвестный, 27 августа 2019 21:05
Когда город примет эти фигуры на баланс, тогда может будут и чаще ремонтировать...
Аноним, 27 августа 2019 21:56
Нечего не заменили можете прийти и проверить
‍♂️

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