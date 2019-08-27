Консервация: Не кладите аспирин, не варите варенье с косточками, не перерабатывайте испорченные фрукты

Консервирование овощей и фруктов в домашних условиях – одна из крепких традиций в питании россиян

Консервирование овощей и фруктов в домашних условиях – одна из крепких традиций в питании россиян. Какие же ошибки совершаются при приготовлении домашних заготовок на зиму?

На этот вопрос изданию «Аргументы и факты» дал подробный ответ автор книг кулинарных рецептов, кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский.

Применять плоды более низкого качества. По словам эксперта, на домашние варенье, конфитюры, икру часто берут овощи и фрукты, не отличающиеся свежестью и высоким качеством – считается, что вполне сойдут помятые и побитые плоды.

Сокольский предупреждает: в испорченных дарах природы могут содержатся микотоксины, которые относятся к канцерогенам. Эти вещества не боятся термической обработки.

Варенье с косточками. Эксперт рекомендует при приготовлении домашнего варенья извлекать косточки из плодов, или же не хранить такое варенье долго. В косточках содержится амигдалин, способный преобразовываться в организме в синильную кислоту, действующую как яд. По мере хранения варенья с косточками этого токсина в нем может становиться все больше.

Добавлять аспирин. При засолке огурцов аспирин часто используется для предохранения от порчи. Эксперт предупредил, что в больших дозах салициловая кислота может быть токсична и негативно влияет на слизистую желудка. Кроме того, соленые огурцы часто используются как закуска для алкоголя, а в сочетании с алкоголем аспирин может губительно действовать для желудочно-кишечный тракт.

Перерабатывать испорченное. Если на продукте появляется плесень от него нужно без жалости избавляться, а не пытаться как-то его спасти. Плесневые микроскопические грибы отравляют организм, а бороться с ними бесполезно.

Источник: medikforum.ru