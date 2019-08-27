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«Отмыл» 600 млн рублей через Китай житель Бердска

17:00 27.08.2019 Фото: pixabay
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Бердчанин, являясь учредителем фирмы, оказал пособничество директору этой же фирмы в виде советов и предоставления информации о том, как уклониться от обязанности, установленной валютным законодательством России.

Отмыл 600 млн рублей через Китай житель Бердска
Отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей

Отдел валютного контроля Новосибирской таможни с января по июль 2019 года выявил нарушения валютного законодательства на 3 миллиарда рублей – почти в 2 раза больше, чем за такой же период 2018 года.

Инспекторы Новосибирской таможни провели 96 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства, по результатам которых было возбуждено 86 дел об административных правонарушениях по ст.15. 25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства).

Кроме этого, в правоохранительный блок таможни передано 19 материалов с выявленными признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Так, например, 49-летний предприниматель из города Бердска способствовал незаконному выводу из России в Китай денежной суммы в размере более 600 млн рублей. По условиям нескольких контрактов, из Китая в Россию после 100% предоплаты должны были поступить партии различного товара, но по сведениям Новосибирской таможни, декларирование товаров по указанным контрактам не осуществлялось и требования о возврате денежных средств покупателем товара в адрес продавца не выставлялись.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками Новосибирской таможни было достоверно установлено, что бердчанин, являясь учредителем фирмы, оказал пособничество директору этой же фирмы в виде советов и предоставления информации о том, как уклониться от обязанности, установленной валютным законодательством России, по возвращению на свои счета денег за не полученные из Китая товары.

В отношении директора и учредителя указанной фирмы возбуждены уголовные дела по статьям 193 УК РФ и 193.1 УК РФ. Предпринимателям грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.

Источник: stu.customs.ru

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