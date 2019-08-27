Свадьба: Лепить на стены воздушные шары и бумажные плакаты – уже давно не в моде

Но свадебный декор отличает то, что все должно быть гармонично выстроено и продумано

Какой должна быть свадьба, чтобы оставила о себе добрые и теплые воспоминания у виновников торжества и их гостей на всю жизнь? Как определиться с «красной нитью» мероприятия, зачем нужен и нужен ли вообще организатор? Лучше сделать все самим или доверить подготовку профессионалам? Какие сейчас свадебные «фишки» в тренде? О вопросах, интересующих молодоженов, поговорим в этой статье.

Свадебная мода

В настоящее время не существует жестких ограничений по проведению свадьбы: молодые сами вправе выбирать, руководствуясь своими желаниями и вкусами, каким будет их праздник. Есть лишь общие рекомендации от профессионалов свадебной индустрии, советы, которые помогут жениху с невестой сориентироваться в огромном потоке информации, связанной с проведением свадьбы. «Очень простой способ сделать трендовую и стильную свадьбу – подобрать цветовую гамму из Pantone 2019 гг. Выбор достаточно широк и подобрать что-то именно для вашей пары будет вполне решаемой задачей. В целом могу сказать, что в этом и следующем сезоне на пике популярности – оригинальность и персонализация пары!» – говорит свадебный организатор Маргарита Крапивко.

На что обратить внимание, что бы свадьба была незабываемой?

В первую очередь, молодым нужно ответить себе искренне на вопрос: «Что мы хотим?». Исходя из ответа, строить дальнейший план действий. Важно обратить внимание на себя. Если не хочется огромное торжество, то можно устроить тихий ужин с близкими людьми в хорошем ресторане. А если всегда метали о пышной свадьбе – то стоит заранее начать тщательную подготовку. Но во всех ваших действиях должна присутствовать любовь и душевное, трепетное отношение. Тогда праздник порадует и вас и ваших гостей.

Помощь организатора

«Организатор может и должен помочь сделать так, чтобы свадьба была целостной и выглядела «прочной конструкцией». Одной из основных тенденций этого и следующего сезона является выбор так называемого мотива, «красной нити», которая будет пронизывать все торжество. Это может быть все что угодно, любимая страна, хобби, общая профессия, даже из фамилии можно сделать ты самую «красную нить» – рассказывает Маргарита.

Организатор нужен и для того, чтобы в день свадьбы невеста и жених наслаждались праздником, а не решали возникающие проблемы. А они, поверьте, будут. Можно устроить свадьбу и без организатора, но тогда стоит позаботиться о том, чтобы роль ответственных координаторов на себя взял кто-то из родителей или друзей новобрачных.

Флористика и декор

Украшение места проведения вашего торжества – важная часть подготовки. Представьте, что вы приходите на день рождение к другу, а все помещение украшено воздушными шарами, фантами, яркими лентами. Согласитесь, что праздник ощущается сразу. И так же со свадьбой. Но свадебный декор отличает то, что все должно быть гармонично выстроено и продумано. Лепить на стены воздушные шары и бумажные плакаты – уже давно не в моде. «Оригинальность – ключевое слово к тенденциям 2019 сезона. Постепенно мы отходим от арок для выездной регистрации с тканью и цветами (а ведь это уже стало неким стандартом). Сегодня важна уникальность! Это может быть все что угодно: геометрические конструкции, парящие в воздухе, круглый «нимб» над головами молодоженов, конструкции из ловцов снов и т.д. Во флористике тоже следуют концепции оригинальности и сезонности. Летом это могут быть композиции с папоротником, листьями березы и любыми цветами, осенью – гроздья рябины, сухоцветы, шиповник, черноплодка. При этом летние букеты можно будет сделать «нестандартно» из полевых цветов, травы и веток, и может быть, даже сорняков. Сейчас очень популярна природа и все растительные, натуральные мотивы» – советует Маргарита.

Костюм жениха и платье невесты

Самое главное правило для молодых – в праздничной одежде должно быть комфортно. Рынок свадебных коллекций огромен. И порой выбрать подходящий костюм и платье становится тяжелой и мучительной задачей. Что в тренде в этом сезоне? Свадебный организатор отвечает: «Мы ушли от стандартов в виде пышного платья, и теперь невеста может быть одета даже в брючный костюм, на платье могут быть вставки различных цветов, цвет самого платья ограничивается только вашей фантазией!

В этом сезоне важна женственность и естественность, при этом яркие акценты только усилят этот образ. У женихов выбор тоже не мал: костюмы из натуральных тканей различных цветов и комбинаций, жилеты, подтяжки, галстуки-бабочки. Но не забывайте про то, что «цвет носков должен быть под цвет брюк». Это золотое правило, никаких черных ботинок с белыми носками. Либо это могут быть «акцентные носки», их цвет должен перекликаться с какой-то деталью: с галстуком, рубашкой, подтяжками и т.д.