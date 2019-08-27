Не используешь сельхозземлю — ее изымет Минсельхоз

Строгие правила не будут применять только в случае смены собственника участка ‎до момента установления факта неиспользования земли.

Внеплановые проверки Россельхознадзор будет проводить по индикаторам риска нарушения обязательных требований

Минсельхоз планирует ввести индикаторы риска для проведения внеплановых проверок использования сельхозземель и изымать их на три года быстрее. Ведомство подготовило проект изменений в закон об обороте сельхоземель, который сейчас проходит общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта», — говорится в пояснительной записке к документу.

Строгие правила не будут применять только в случае смены собственника участка ‎до момента установления факта неиспользования земли.

Внеплановые проверки Россельхознадзор будет проводить по индикаторам риска нарушения обязательных требований. Разработать сами индикаторы риска в течение шести месяцев должен Минсельхоз.

Как ранее пояснили «РГ», министерство уже приступило к работе над индикаторами риска нарушений. Контроль призван предупредить нарушения законодательства на землях сельхозназначения, а также устранить причины нарушений.

Таким образом, до 2024 года Минсельхоз планирует ввести в оборот 4,8 миллиона гектаров земель сельхозназначения.