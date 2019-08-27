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Недвижимость / Общество

Однушка: самые большие по метражу строят в Махачкале, а самые маленькие — в Мурманске

13:43 27.08.2019 Фото: pixabay.com
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Средняя площадь российской однокомнатной квартиры в новостройке — 39,5 «квадрата», а цена — 2 241 717 рублей.

Однушка: самые большие по метражу строят в Махачкале, а самые маленькие в Мурманске
Самые крошечные однушки строят в Мурманске: они на 16 процентов меньше среднероссийской и на 11 процентов дешевле

Однокомнатные квартиры пользуются на рынке недвижимости стабильным спросом. Но вот размеры их от региона к региону могут довольно сильно отличаться. Аналитики выяснили, что самые большие по метражу однушки строят в Махачкале (50,2 квадратных метра), а самые маленькие — в Мурманске (33,1).

При этом, говорится в исследовании портала Domofond.ru, средняя площадь российской однокомнатной квартиры в новостройке — 39,5 «квадрата», а цена — 2 241 717 рублей.

К слову,в Махачкале не только самые большие квартиры, но еще и обойдутся на 21 процентов дешевле, чем в среднем по стране: 1 760 322 рубля. Еще в трех городах строят просторные однушки — в Чите, Смоленске и Сургуте: 43,2 квадратных метра. Отличается только цена: от 1 808 004 рублей в Смоленске до 3 150 818.

Челябинск, кстати, в списках городов с большим метражом квартир занимает почетное седьмое место: 42,7 «квадрата» тут можно купить за 1 807 912 рубля.

Самые крошечные однушки строят в Мурманске: они на 16 процентов меньше среднероссийской и на 11 процентов дешевле. На второй позиции — курортный город Сочи: здесь квартиры размером 34,2 квадратных метра вдвое дороже мурманских и в полтора раза дороже среднероссийских (примерно 3 956 884 рублей придется выложить за новую однушку). На третьей строчке — Курган (34,3 «квадрата»), и немного опережает его по размеру жилья Нижний Тагил (35,6).

«Из городов с миллионным населением самые просторные квартиры предлагают в Челябинске и в Самаре, но в первом случае жилье значительно дешевле. Третье место — у Екатеринбурга. Самые маленькие однокомнатные квартиры среди городов-миллионников строят в Уфе», — резюмируют аналитики.

Источник: РГ 

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