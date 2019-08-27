От фекальных стоков почернели голуби во дворе дома в центре Бердска

Во дворе дома №15 по ул. Ленина все лето стоит фекальная лужа. УК меняла канализационную трубу к колодцу, но проблема не разрешилась.

Во дворе дома №15 по ул. Ленина яму не закопают, пока не устранят причину аварии

Постоянно выливаются фекалии из канализационного колодца во дворе дома №15 по ул. Ленина. Жители задыхаются от постоянной вони. Проблема с канализацией существует на протяжении года, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома №15 по ул. Ленина Александра Благодырь.

— Асмашина подъезжает и каждый день откачивает стоки, потому что все колодцы полные. Мы звоним в УК, там говорят, что вопрос должен решать КБУ, звоним в КБУ — там отвечают, что это вопрос УК. В течение года колодцы полные. 24 июля у нас все разрыли. Выходишь из подъезда — стоит лужа. О благоустройстве не может идти и речи. Раньше мы ходили по узенькой тропиночке. Сейчас нам проход сделали. Неприятный запах преследует постоянно, особенно утром и вечером. Окна не отрыть. У нас во дворе скоро болото появится. У нас даже голуби от это всей грязи почернели. Колодец отремонтировали, а стоки продолжают выливаться. Эту проблему как-то нужно решать. Хотя бы знать сроки. Нигде не можем найти ответы. Директор УК сказал, что может пригнать трактор и все это зарыть, но проблема от этого не исчезнет. Никто не берет на себя ответственность, — объяснила ситуацию Александра Благодырь.

Автор видео Галина Панчева



По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, в доме были дефекты на канализационной трубе до колодца. Владимир Николаевич сам был на месте полмесяца назад и давал задание УК поменять эту трубу. Трубу поменяли.

— Если у жителей до сих пор проблемы, им необходимо обращаться с заявлением в горадминистрацию и КБУ — будем разбираться, — подчеркнул Захаров.

Существует проблема с выпускным колодцем из дома, пояснил ситуацию замдиректора Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко.

— Со своей стороны мы трассу изучаем, смотрим, мониторим, плюс у нас там проблемы по плитам перекрытия на тепловой камере — они нестандартные, — рассказал Алексеенко.