27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян

14:45 27.08.2019 Фото: pixabay
0

По данным Банка России, соотношение «платеж/доход» новых заемщиков в сегменте «кредиты наличными» в первом квартале 2019 года составило в среднем 43,9%. При этом у 15% заемщиков соотношение платеж/доход превышает 70%.

Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление пузыря

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты «социальной проблемы».
«По данным Банка России, соотношение «платеж/доход» новых заемщиков в сегменте «кредиты наличными» в первом квартале 2019 года составило в среднем 43,9%. При этом у 15% заемщиков соотношение платеж/доход превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика», — заявил министр, представляя обновленный прогноз на 2020-2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.
Орешкин подчеркнул, что удар по реальным располагаемым доходам населения нанесли замедление темпа роста доходов и увеличение объема процентных платежей.

Министр отметил также, что ведомство понизило прогноз роста этих доходов в 2019 году до 0,1%. При этом в 2020 году рост ожидается на уровне полутора процентов, с увеличением до 2,4% в 2024 году.
В последние месяцы среди экономистов продолжается дискуссия о рынке потребкредитования в России. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление пузыря, это говорит о низком уровне жизни.
В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.
«Сбербанк» в середине августа опубликовал исследование, в котором утверждается, что «рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан».
Центробанк в начале июня сообщил о дополнительных мерах по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.
По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году — на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%, а в 2020 году — 11-16%.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кредиты ухудшают уровень вашей жизни?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМешает спать ремонт трассы Р-256 жителям домов по ул. Вокзальной в Бердске
15:45 27-08-2019
Мешает спать ремонт трассы Р-256 жителям домов по ул. Вокзальной в Бердске
"Зайцем" улететь во Вьетнам попыталась сотрудница аэропорта Толмачево Новосибирска
15:30 27-08-2019
Наказал соседа битой по голове за ночную громкую музыку житель Новосибирска
15:15 27-08-2019
Наказал соседа битой по голове за ночную громкую музыку житель Новосибирска
БердскЗагорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске
15:05 27-08-2019
Загорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске
БердскПообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска 1
15:00 27-08-2019
Пообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска
Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян
14:45 27-08-2019
Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян
Качественные системы вентиляции
14:30 27-08-2019
Качественные системы вентиляции
Смягчил наказание экс-главе НИИТО по делу о присвоении 10 млн рублей суд Новосибирска
14:30 27-08-2019
Смягчил наказание экс-главе НИИТО по делу о присвоении 10 млн рублей суд Новосибирска
Свадьба: Лепить на стены воздушные шары и бумажные плакаты – уже давно не в моде
14:22 27-08-2019
Свадьба: Лепить на стены воздушные шары и бумажные плакаты – уже давно не в моде
БердскТут не Москва: Из-за снега ржавеют "могильные" оградки вдоль автодорог Бердска 2
14:15 27-08-2019
Тут не Москва: Из-за снега ржавеют