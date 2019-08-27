Наказал соседа битой по голове за ночную громкую музыку житель Новосибирска

Пьяный мужчина у себя в квартире нарушал режим тишины и мешал отдыхать жителям подъезда. Подозреваемый сделал ему замечание, которое переросло в драку. Любителя громкой музыки доставили в больницу с ушибом мозга и вдавленным переломом височной кости.

Подозреваемый, защищаясь от нападения, ударил потерпевшего битой

26 августа около 03.00 в Ленинском районе из своей квартиры, расположенной в доме по улице Троллейной, в городскую клиническую больницу №34 бригада скорой помощи доставила 19-летнего мужчину с ушибом головного мозга и вдавленным переломом височной кости. При поступлении пострадавший пояснил, что в подъезде дома, где он проживал, его избил неизвестный. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 25-летнего ранее не судимого мужчину, проживавшего с пострадавшим в одном доме.

Было установлено, что накануне в ночное время пострадавший, находясь в нетрезвом состоянии у себя в квартире, нарушал режим тишины и мешал отдыхать жителям подъезда. Подозреваемый сделал ему замечание по данному поводу, в результате чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки подозреваемый, защищаясь от нападения, ударил потерпевшего битой.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 114 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Проводится расследование.

Источник: МВД по НСО