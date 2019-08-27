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Умерла пенсионерка в ожидании очереди к врачу возле больницы в Севастополе

17:30 27.08.2019 Фото: pixabay
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По некоторым данным, врачи отказали пенсионерке в помощи, назвав ее бомжом. Прохожая вызвала «скорую помощь», до приезда которой женщин умерла на скамейке в 50 метрах от поликлиники. Минздрав региона и СК инициировали проверку.

Умерла пенсионерка в ожидании очереди к врачу возле больницы в Севастополе
Прохожая вызвала «скорую помощь», до приезда которой пенсионерка скончалась

Следователи проверят сообщения в социальных сетях о смерти пожилой женщины на скамейке около приемного отделения больницы в Севастополе, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в понедельник в пресс-службе СУ СКР по Крыму и Севастополю.

«Следственный комитет проверит все изложенные сведения», — сказал представитель управления.

В департаменте здравоохранения Севастополя также началась служебная проверка по данном факту, написал в фейсбуке и.о. руководителя ведомства Сергей Шеховцов.

«Департамент здравоохранения и администрация больницы изучают медицинскую документацию; будет дана оценка действиям медперсонала. О результатах проверки сообщим», — написал он.

О смерти пожилой женщины «в 50-ти метрах от приемного покоя 4-й городской больницы» сообщили представители некоммерческой организации «Сердце Севастополя» в социальной сети «Вконтакте». По их данным, врачи отказали пенсионерке в помощи, назвав ее бомжом. Прохожая вызвала «скорую помощь», до приезда которой пенсионерка скончалась, отмечается в сообщении.

Источник: Интерфакс

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