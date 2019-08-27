17 молодых педагогов примут в семью школы и детсады Бердска

28 августа в ДК Родина Бердска состоится пленарное заседание августовской педагогической конференции. Учителя рассмотрят поставленные задачи в рамках национального проекта «Образование» и примут в свои ряды молодых специалистов. Об этом вчера, 26 августа, в мэрии рассказала начальник управления образования Бердска Жанна Тузова.
— На конференции по традиции мы примем в семью 17 молодых педагогов. Из них 8 человек пришли в школы работать, 7 в дошкольные учреждения и 2 человека в средне-специальные учебные заведения, -сообщила Жанна Леонидовна.
Также чиновница рассказала, что в этом году в Бердске зачислены 1593 первоклассника. Торжественная линейка пройдет 1 сентября в воскресенье.
Напомним, что первый звонок также пройдет для всех классов в школе №10 Бердска. Родители учеников этой школы возмутились, что для детей со 2 по 9 классы отменили торжественную линейку. Родители были готовы вместе с детьми прийти в день знаний и возложить цветы на крыльцо.
Важно то, какие они и сколько их останется на конец учебного года.
Нет.