17 молодых педагогов примут в семью школы и детсады Бердска

Из них 8 человек пришли работать в школы, 7 — в дошкольные учреждения и 2 человека в средне-специальные учебные заведения.

Жанна Тузова представит новых педагогов на традиционной августовской конференции

28 августа в ДК Родина Бердска состоится пленарное заседание августовской педагогической конференции. Учителя рассмотрят поставленные задачи в рамках национального проекта «Образование» и примут в свои ряды молодых специалистов. Об этом вчера, 26 августа, в мэрии рассказала начальник управления образования Бердска Жанна Тузова.

— На конференции по традиции мы примем в семью 17 молодых педагогов. Из них 8 человек пришли в школы работать, 7 в дошкольные учреждения и 2 человека в средне-специальные учебные заведения, -сообщила Жанна Леонидовна.

Также чиновница рассказала, что в этом году в Бердске зачислены 1593 первоклассника. Торжественная линейка пройдет 1 сентября в воскресенье.

Напомним, что первый звонок также пройдет для всех классов в школе №10 Бердска. Родители учеников этой школы возмутились, что для детей со 2 по 9 классы отменили торжественную линейку. Родители были готовы вместе с детьми прийти в день знаний и возложить цветы на крыльцо.