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17 молодых педагогов примут в семью школы и детсады Бердска

17:15 27.08.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из них 8 человек пришли работать в школы, 7 — в дошкольные учреждения и 2 человека в средне-специальные учебные заведения.

17 молодых педагогов примут в семью школы и детсады Бердска
Жанна Тузова представит новых педагогов на традиционной августовской конференции

28 августа в ДК Родина Бердска состоится пленарное заседание августовской педагогической конференции. Учителя рассмотрят поставленные задачи в рамках национального проекта «Образование» и примут в свои ряды молодых специалистов. Об этом вчера, 26 августа, в мэрии рассказала начальник управления образования Бердска Жанна Тузова.

— На конференции по традиции мы примем в семью 17 молодых педагогов. Из них 8 человек пришли в школы работать, 7 в дошкольные учреждения и 2 человека в средне-специальные учебные заведения, -сообщила Жанна Леонидовна.

Также чиновница рассказала, что в этом году в Бердске зачислены 1593 первоклассника. Торжественная линейка пройдет 1 сентября в воскресенье.

Напомним, что первый звонок также пройдет для всех классов в школе №10 Бердска. Родители учеников этой школы возмутились, что для детей со 2 по 9 классы отменили торжественную линейку. Родители были готовы вместе с детьми прийти в день знаний и возложить цветы на крыльцо.

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От редакции

Ваши дети ждут 1 сентября?

Аноним, 27 августа 2019 17:59
НЕт....
Аноним, 27 августа 2019 18:17
Всякий нормальный ученик с радостью идет в школу 1 сентября, но уже 2 сентября идет туда без радости.
Аноним, 27 августа 2019 18:18
А разве важно то, сколько учителей пришло в школы?
Важно то, какие они и сколько их останется на конец учебного года.
Аноним, 27 августа 2019 18:22
Интересно узнать сколько учеников рады тому, что линейка пройдет в воскресенье?
Родитель, 27 августа 2019 18:39
Поддерживаю вопрос. И не нужно акцентировать по 100 раз на одной 10 школе тогда, когда во всех почти школах Бердска ( как видно из комментариев к подобным статьям) изначально не во всех классах предполагались линейки на 1 сентября.
коллега, 27 августа 2019 23:16
Зато радители смргут посетить линейку. Это очент важно!
Аноним, 27 августа 2019 21:44
НВР:
Нет.

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