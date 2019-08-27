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Тут не Москва: Из-за снега ржавеют «могильные» оградки вдоль автодорог Бердска

14:15 27.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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По словам вице-мэра Владимира Захарова, ограждения должны выполнять функцию безопасности и не важно — ржавые они или нет. С 2017 года в городе устанавливают оцинкованные ограждения.

Тут не Москва: Из за снега ржавеют могильные оградки вдоль автодорог Бердска
Теперь местные власти закупают оцинкованное ограждение для дорог Бердска

На многих дорогах Бердска стоит ржавое ограждение у дорог. Почему на нем появилась ржавчина, и кто должен приводить забор в порядок? На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» на встрече ответили общественники Общероссийского народного фронта «За честные закупки». Напомним, они приезжали в Бердск 21 августа и проверили несколько объектов, которые вызвали сомнения по растратам бюджета. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отчитался «фронтовикам», почему в центральном парке был положен толстый асфальт.

— Мы видим примеры ржавого покрытия уже спустя несколько месяцев после приемки, часто даже на стадии приемки они начинают ржаветь. Первые годы, когда программа «Безопасные и качественные дороги» только начинала реализовываться, такой инструментальный контроль не осуществлялся, — прокомментировал эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Александр Стефанов.

Эксперт ОНФ рассказал, что есть толщина меры, которая позволяет определить размер защитного покрытия, оцинковка это или покраска. На это стали обращать внимание только последнее время.

— Сейчас при диагностике проходят отдельно со специальным прибором, который оценивает толщину покрытия на перильных ограждениях и столбах освещения, — отметил Стефанов.

Заборы на дорогах устанавливаются не только по программе «БКД». Это делается и в рамках муниципальных программ.

— Что касается претензионной работы к подрядчикам по ограждениям, оно очень не простое. Есть подрядчики, с которыми уже ушли в суды, которые уклоняются от исполнения гарантийных обязательств. Здесь можно говорить о том, что при приемке было недостаточно внимания этому вопросу. Если покрытие было нужной толщины и это оценили бы вовремя, то сейчас не пришлось бы искать подрядчика, — говорит Александр.

Комментарий «Курьер. Среда. Бердск» по ограждениям дал заместитель главы Бердска по строительству и коммунальному хозяйству Владимир Захаров.

— Эти ограждения выполняют главную функцию — безопасности, ржавое оно или нет. Их внешний вид это еще вопрос содержания. Нужна покраска и своевременная очистка снега. По теории на них снега не должно быть, но мы живем не в Москве, и нам это не всегда удается. Там где мы допустили ржавчину, будем окрашивать. В последние два года мы перешли на новый материал — и устанавливаем оцинкованное ограждение. Думаю, с такими проблемами мы уже не столкнемся.

Тут не Москва: Из за снега ржавеют могильные оградки вдоль автодорог Бердска
Тут не Москва: Из за снега ржавеют могильные оградки вдоль автодорог Бердска
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От редакции

Вас устраивает качество дорожных ограждений?

a.danilov, 27 августа 2019 14:56
"По словам вице-мэра Владимира Захарова, ограждения должны выполнять функцию безопасности" ©
Вот именно! А не наоборот- повышать риск аварийности, перекрывая обзор.

Ради эксперимента, пусть Захаров "безопасно выедет" со дворов на Вокзальную и расскажет о впечатлениях.
ой, 27 августа 2019 15:32
Все должно быть эстетично и функционально. Из мелочей и складывается красота города и его убранство.
"В принципе ямы на дорогах тоже нормально, в принципе направление никто не отменял"

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