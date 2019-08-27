27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Зайцем» улететь во Вьетнам попыталась сотрудница аэропорта Толмачево Новосибирска

15:30 27.08.2019 Фото: Википедия
0

Женщина пробралась на борт самолёта по служебному удостоверению, удобно расположилась в кресле, где её и поймали. Легально она этого сделать не могла: между Еленой и морем стоял долг в размере почти 200 тысяч рублей.

Зайцем улететь во Вьетнам попыталась сотрудница аэропорта Толмачево Новосибирска
Сидящую в предвкушении встречи с морем и пляжем нарушительницу поймали сотрудники авиакомпании

Инспектор по досмотру новосибирского аэропорта Толмачёво попыталась зайцем улететь в отпуск во Вьетнам. Женщина пробралась на борт самолёта по служебному удостоверению, удобно расположилась в кресле, где её и поймали. Об этом сообщил Лайфу источник.

Елена почти всё сделала правильно для своего путешествия в город Камрань — купила авиабилеты, приехала в назначенное время в аэропорт. Единственная, но существенная трудность заключалась в том, что ей было запрещено выезжать за границу из-за долгов. Женщина задолжала почти 200 тысяч рублей — более 85 тысяч за коммунальные услуги и свыше 105 тысяч рублей по кредитам. Однако Елена решила, что заграничный курорт стоит риска, и пробралась в самолёт по служебному удостоверению.

Сидящую в предвкушении встречи с морем и пляжем нарушительницу поймали сотрудники авиакомпании. Они вычислили, что пассажиров больше, чем было зарегистрировано. С рейса её сняли. Сейчас решается вопрос, отделается она административным штрафом или станет фигуранткой уголовного дела.

Ранее получила резонанс история с девочкой, которая смогла миновать все препоны и без билета улететь из Москвы в Санкт-Петербург.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ловкий ход?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМешает спать ремонт трассы Р-256 жителям домов по ул. Вокзальной в Бердске
15:45 27-08-2019
Мешает спать ремонт трассы Р-256 жителям домов по ул. Вокзальной в Бердске
"Зайцем" улететь во Вьетнам попыталась сотрудница аэропорта Толмачево Новосибирска
15:30 27-08-2019
Наказал соседа битой по голове за ночную громкую музыку житель Новосибирска
15:15 27-08-2019
Наказал соседа битой по голове за ночную громкую музыку житель Новосибирска
БердскЗагорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске
15:05 27-08-2019
Загорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске
БердскПообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска 1
15:00 27-08-2019
Пообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска
Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян
14:45 27-08-2019
Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян
Качественные системы вентиляции
14:30 27-08-2019
Качественные системы вентиляции
Смягчил наказание экс-главе НИИТО по делу о присвоении 10 млн рублей суд Новосибирска
14:30 27-08-2019
Смягчил наказание экс-главе НИИТО по делу о присвоении 10 млн рублей суд Новосибирска
Свадьба: Лепить на стены воздушные шары и бумажные плакаты – уже давно не в моде
14:22 27-08-2019
Свадьба: Лепить на стены воздушные шары и бумажные плакаты – уже давно не в моде
БердскТут не Москва: Из-за снега ржавеют "могильные" оградки вдоль автодорог Бердска 2
14:15 27-08-2019
Тут не Москва: Из-за снега ржавеют