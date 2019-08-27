23 августа в 21:22 произошло ДТП на 55 километре трассы Р-256 55 км двух авто: Тайота Премия и Хонда Фид. В результате столкновения пострадали 4 жителя Новосибирска и один житель Новосибирского района. На место происшествия выехали 2 экипажа СМП Искитима в составе 6 человек и два сотрудника ДПС. Все пострадавшие с различными степенями тяжести доставлены в больницу Бердска.
Пять жертв ДТП на трассе Р-256 экстренно увезли в больницу Бердска
13:30 27.08.2019
ДТП двух иномарок произошло на 55 километре трассы. Все пострадавшие с различными степенями тяжести травм доставлены в бердский травмпункт.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Соблюдаете ПДД?
БердскЗагорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске
15:05 27-08-2019
БердскПообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска 1
15:00 27-08-2019
Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян
14:45 27-08-2019
Качественные системы вентиляции
14:30 27-08-2019
Смягчил наказание экс-главе НИИТО по делу о присвоении 10 млн рублей суд Новосибирска
14:30 27-08-2019