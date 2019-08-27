Пять жертв ДТП на трассе Р-256 экстренно увезли в больницу Бердска

ДТП двух иномарок произошло на 55 километре трассы. Все пострадавшие с различными степенями тяжести травм доставлены в бердский травмпункт.

Пострадавших в ДТП экстренно госпитализировали в больницу Бердска

23 августа в 21:22 произошло ДТП на 55 километре трассы Р-256 55 км двух авто: Тайота Премия и Хонда Фид. В результате столкновения пострадали 4 жителя Новосибирска и один житель Новосибирского района. На место происшествия выехали 2 экипажа СМП Искитима в составе 6 человек и два сотрудника ДПС. Все пострадавшие с различными степенями тяжести доставлены в больницу Бердска.