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Обжаловать штрафы за ПДД онлайн смогут россияне

13:45 27.08.2019 Фото: pixabay
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Кроме того, автомобилисты смогут дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление. Сервис запустят до конца 2020 года на сайте госуслуг.

Обжаловать штрафы за ПДД онлайн смогут россияне
Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн

Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Кроме того, автомобилисты смогут дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление. Сейчас обжаловать штрафы с камер практически невозможно, отмечают эксперты. Чтобы у водителей не было поводов массово оспаривать «письма счастья», необходимо сначала провести ревизию комплексов фотовидеофиксации, а также проверить логичность установки знаков и разметки.

По электронной почте

На сайте госуслуг gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию, пояснил «Известиям» Максим Паршин. Также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.

Прототип услуги, по словам замглавы Минкомсвязи, 27 августа будет показан гражданам для получения от них замечаний и предложений. Сам сервис в тестовом режиме планируется запустить в 2020 году.

«Известия» ознакомились со схемой работы сервиса. Он позволит в онлайн-режиме обратиться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. В столице, например, это ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (штраф за неоплаченную стоянку) и Московская административная дорожная инспекция (штраф за неправильную парковку).
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения гражданам начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе. В «письме счастья» будут все подробности (характер, время, место нарушения) и фотографии. Это позволит оперативно подать жалобу, которая, согласно КоАП, должна быть направлена в течение 10 дней с момента получения извещения. К заявлению можно будет прикрепить документы, подтверждающие неправомерность наказания –– например, заявление об угоне автомобиля, договор купли-продажи машины, записи с видеорегистратора и другие.

Сейчас автовладельцам, не согласным с выписанным постановлением, необходимо лично подать заявление в ГИБДД либо отправить заказным письмом.

В начале августа Максим Паршин и вице-премьер Максим Акимов презентовали первые пять суперсервисов: оформление европротокола ДТП онлайн, рождение ребенка, поступление в вуз, переезд в другой регион и цифровое исполнительное производство. Около 2,5 тыс. человек уже поделились своими предложениями по поводу их доработки.

До конца года пользователям представят прототипы в общей сложности 25 новых суперсервисов. Наряду с услугой «Обжалование штрафов онлайн» 27 августа будут представлены еще четыре: «Пенсия онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Утрата близкого человека».

Грешат на камеры

Официальной статистики по неправомерно выписанным штрафам нет. Но, согласно данным автоматизированной системы ГИБДД, за 2018 год на водителей было заведено более 22 млн дел об административных правонарушениях, из которых были прекращены лишь 184 тыс. (менее 1%). При этом из 105,8 млн штрафов, назначенных по результатам автоматической фиксации нарушений, не было отменено ни одного. Автовладельцам выписали штрафы на сумму более 71 млрд рублей.

В Федерации автовладельцев России (ФАР) считают, что пока в России нет эффективного механизма обжалования штрафов с камер.

–– Это если не невозможно, то крайне трудно. Особенно когда ситуация спорная, –– сказал «Известиям» замруководителя ФАР Дмитрий Клевцов.

По словам первого зампреда комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артема Кирьянова, если ГИБДД не согласится с аргументами автовладельца, в конечном итоге ему всё равно придется идти в суд. Поэтому для улучшения ситуации с неправомерными штрафами нужно прежде всего провести ревизию установленных камер, разметки и знаков.
–– В некоторых местах разметка нанесена так, что совершить маневр по правилам невозможно. И здесь же стоит камера. Естественно, в этой ситуации автомобилисту проще заплатить штраф, чем бегать по судам, –– пояснил он.

Также придется внести изменения в нормы КоАП, который не предусматривает обжалования штрафов в электронном виде, отметил глава президиума экономической коллегии адвокатов Свердловской области Владимир Винницкий.

Вероятнее всего, для подачи документов потребуется усиленная электронная цифровая подпись (ЭЦП), а она стоит денег, добавил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. В пресс-службе Минкомсвязи сказали «Известиям», что ЭЦП для этого сервиса не нужна, достаточно будет подтвержденной учетной записи.

Как писали «Известия», в Минтрансе разработали методику перераспределения мест установки дорожных камер. В документе предлагается сделать наличие мест концентрации ДТП основным принципом размещения комплексов фотовидеофиксации. Методика проходит согласование с заинтересованными организациями. Подготовку изменений в законодательстве спровоцировала ситуация с частными камерами в регионах. Проблему поднял несколько месяцев назад Максим Акимов, который назвал такие комплексы средством коммерциализации. По поручению зампреда правительства Генпрокуратура проводила проверку законности их установки.

Источник: Известия

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От редакции

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Аноним, 27 августа 2019 13:56
Отмена по сути работает в одном случае: когда автомобилем управлял кто-то по доверенности (штраф то владельцу приходит).
В таком случае обжалование действительно очень просто происходит: скан страховки на право управления и письмо с ответом на вопрос "кто управлял и кто будет платить".
Такое действительно в электронном виде можно делать легко и просто
Новый мэр, 27 августа 2019 14:12
Очередная брехня

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