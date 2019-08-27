Уведомления на уплату имущественных налогов начали получать жители Бердска

Печать и рассылка уведомлений на бумажном носителе жителям города Новосибирска и Новосибирской области в 2019 году производится ФКУ «Налог-Сервис» г. Красноярска.

началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в 2019 году начали поступать жителям Новосибирской области. Налоговыми инспекциями сформировано более 1 млн 260 тысяч налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц.

В электронном виде сформировано более 400 тысяч налоговых уведомлений – для пользователей Личного кабинета налогоплательщика. Более 860 тысяч уведомлений планируется направить через отделения Почты России. Печать и рассылка уведомлений на бумажном носителе жителям города Новосибирска и Новосибирской области в 2019 году производится ФКУ «Налог-Сервис» г. Красноярска.

УФНС России по Новосибирской области обращает внимание жителей региона: с этого года отдельные квитанции для уплаты налогов не формируются. Реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему отражены в самом налоговом уведомлении. Здесь указаны полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой уплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

Налоговые уведомления не направляются в том случае:

— если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога;

— если общая сумма налогов менее 100 рублей.

Если плательщик без оснований не получил налоговое уведомление до ноября 2019 года, целесообразно обратиться в инспекцию либо направить запрос через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России» на сайте ФНС России. Владельцы имущества, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли в налоговые льготы, обязаны сообщать о наличии таких объектов в любой налоговый орган по установленной форме.

Подлежащий уплате налог начисляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. Уплатить имущественные налоги можно по реквизитам, указанным в налоговых уведомлениях, в отделениях Почты России, а также через кассы и терминалы кредитных учреждений. Кроме того, деньги можно перечислить в режиме онлайн в Личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью приложения для мобильных устройств «Налоги ФЛ».

На всей территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В связи с тем, что 1 декабря в 2019 году приходится на выходной день, срок уплаты налогов за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года.

Источник: berdsk.nso.ru