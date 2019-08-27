27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вернулся домой спустя 11 лет скитаний кот в США

13:15 27.08.2019 Фото: Кадр: UPI
0

Кота обнаружила сотрудница приюта для животных. Она призналась, что последние три года к ее дому приходил бездомный кот. Женщина обнаружила, что зверь чипирован. Благодаря информации на чипе, работница приюта связалась с хозяйкой Тигра.

Вернулся домой спустя 11 лет скитаний кот в США
Жительница американского города Нью-Йорк нашла пропавшего 11 лет назад кота

Жительница американского города Нью-Йорк нашла пропавшего 11 лет назад кота. Об этом сообщает местный телеканал ABC7.

Мэгги Уэлз (Maggie Welz) вспоминает, как 11 лет назад кто-то открыл входную дверь ее дома и трехлетний кот по кличке Тигр (Tiger) сбежал. «Мы все очень переживали, — рассказывает владелица. — Так вышло, что через год мы переехали. Мы попросили новых хозяев дома связаться с нами, если они заметят во дворе кота. Но он так и не вернулся».

Американка была уверена, что рано или поздно ее питомец найдется.

В итоге кота обнаружила сотрудница местного приюта для животных Кэрол О’Коннелл (Carol O’Connell). Она призналась, что последние три года к ее дому приходил бездомный кот. «С каждым годом он выглядел все хуже, — отметила она. — Я предполагала, что его либо потеряли, либо выбросили на улицу, либо он и вовсе был диким».

По словам О’Коннелл, весной кот стал появляться чаще. Тогда женщина одолжила на работе сканер и обнаружила, что зверь чипирован. Благодаря информации на чипе, работница приюта связалась с хозяйкой Тигра и 22 августа вернула его в семью Уэлз.

Власти отметили, что кот находился в довольно хорошем состоянии, несмотря на годы, проведенные на улице.

В 2018 году сообщалось, что потерявшийся бело-рыжий кот по кличке Гарри вернулся в семью спустя десять лет. Питомца обнаружили в приюте для животных за 80 километров от дома его владельца. Хозяина нашли по контактам, записанным в микрочипе.

Источник: lenta.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши животные возвращаются домой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМешает спать ремонт трассы Р-256 жителям домов по ул. Вокзальной в Бердске
15:45 27-08-2019
Мешает спать ремонт трассы Р-256 жителям домов по ул. Вокзальной в Бердске
"Зайцем" улететь во Вьетнам попыталась сотрудница аэропорта Толмачево Новосибирска
15:30 27-08-2019
Наказал соседа битой по голове за ночную громкую музыку житель Новосибирска
15:15 27-08-2019
Наказал соседа битой по голове за ночную громкую музыку житель Новосибирска
БердскЗагорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске
15:05 27-08-2019
Загорелся подвал в жилом доме по ул. Лунной в Бердске
БердскПообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска 1
15:00 27-08-2019
Пообщаться вживую со Сталиным и поучиться у него дисциплине мечтает выпускница Бердска
Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян
14:45 27-08-2019
Максим Орешкин: Кредитные платежи ухудшают уровень жизни россиян
Качественные системы вентиляции
14:30 27-08-2019
Качественные системы вентиляции
Смягчил наказание экс-главе НИИТО по делу о присвоении 10 млн рублей суд Новосибирска
14:30 27-08-2019
Смягчил наказание экс-главе НИИТО по делу о присвоении 10 млн рублей суд Новосибирска
Свадьба: Лепить на стены воздушные шары и бумажные плакаты – уже давно не в моде
14:22 27-08-2019
Свадьба: Лепить на стены воздушные шары и бумажные плакаты – уже давно не в моде
БердскТут не Москва: Из-за снега ржавеют "могильные" оградки вдоль автодорог Бердска 2
14:15 27-08-2019
Тут не Москва: Из-за снега ржавеют