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Обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян Путин

18:15 27.08.2019 Фото: pixabay
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Инфляция постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы россиян растут медленно.

Обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян Путин
Величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2%

Инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы россиян растут медленно, и это вызывает беспокойство, заявил президент Владимир Путин. Он сказал это на совещании по экономическим вопросам.

Также он призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики. Он предложил участникам совещания обсудить, какие дополнительные решения нужны для решения этих двух проблем.

В середине лета Росстат сообщил, что за январь-март 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) выросла в годовом измерении на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн человек. Показатель вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года. Росстат связал это с «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен». «В частности величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен — на 5,2%», — заявило ведомство.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее спрогнозировал, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, а количество бедных в 2019 году снизится с 12,9% до 10,5% от населения. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в реальности этого прогноза.

Источник: Интерфакс

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От редакции

У вас низкие доходы?

Аноним, 27 августа 2019 11:20
Да, отрицательный рост - это очень медленный рост. Дедушка продолжает вещать из специально выдуманного для него мира.
Аноним, 27 августа 2019 11:47
Бу га га га га. Обеспокоен?!?!
Аноним, 27 августа 2019 20:29
Рост реальных доходов-не научная фантастика,устройте "курьеровцы"голосовалку,кто ощутил из сограждан хотя бы "замедленный"РОСТ доходов(простой обывательский интерес)...
Новый мэр, 27 августа 2019 21:10
Виноватых как всегда нет))))) Кроме россиян

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