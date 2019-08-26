Невозможно спать: По ночам ведется ремонт Вокзальной улицы в районе трассы Р-256

В администрации просят «потерпеть, т.к. трасса федеральная», однако закон о тишине таких исключений не предусматривает и работы в ночное время незаконны.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Николай:

По ночам ведется ремонт Вокзальной улицы. Уже 3 раза приезжала техника в 23:00 и работают до 3-4 утра, спать невозможно, т.к. работает машина, срезающая верхний слой асфальта, шум очень сильный.

В администрации просят «потерпеть, т.к. трасса федеральная», однако закон о тишине таких исключений не предусматривает и работы в ночное время незаконны. Цитата: «Закон № 47-ОЗ не распространяется на работы, связанные со спасением, устранением аварий, обеспечением безопасности жителей, при невозможности остановить технические работы.»

В районе поселка Геологов 1-2 года назад спокойно велись работы днём с перекрытием одной полосы. Да и вообще на всем участке от Бердского моста до Речного Вокзала.

От редакции: Автор прислал видео. Завтра мы опубликуем его к редакционному материалу о ночном ремонте.