Признаки скорой смерти: нужно знать о них, чтобы не сожалеть позже

Каждый человек индивидуален и в разных ситуациях организм ведет себя по-разному. В силах близких сделать все, чтобы последние дни и часы родного человека были светлыми

Человеческая жизнь конечна. Предсказать, когда это произойдет невозможно, но есть признаки приближающей кончины. Особенно явно они проявляются у людей в пожилом возрасте.

Потеря энергии

Человек чувствует постоянную слабость. Ему часто хочется прилечь и полежать. Периоды бодрствования сокращаются с каждым днем. Cон не приносит прилива энергии и восстановления сил.

Близкие должны позаботиться, чтобы создать в доме спокойную атмосферу для комфортного сна. По возможности, в периоды бодрствования пробуйте поднимать его в постели и гулять хотя бы по комнате.

Нарушение дыхания

Дыхание периодически замедляется. Может показаться, что человек не дышит вообще. Особенно, во время сна. В другие периоды наоборот он начинается дышать учащенно и прерывисто. Могут проявляться хрипы. Причина в накоплении жидкости в легких. Если пожилой человек лежачий, его нужно периодически переворачивать со спины на бок, по возможности, хотя бы на короткое время усаживать его. Не забывайте регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.

Слуховые и зрительные галлюцинации

При слуховых галлюцинациях человек разговаривает с людьми. Иногда он вступает в общение с людьми, которых нет в живых. Некоторым кажется, что соседи сверху ночью включают пылесос. При зрительных может рассказывать, что видели призрака умершего прапрадеда или как на балкон приземлилась летающая тарелка с пришельцами. Провоцировать старческие «видения» могут заболевания сосудов мозга и опухоли. Облегчить состояние поможет консультация врача и назначение соответствующей терапии.

Потеря аппетита

Человек перед уходом из жизни теряет аппетит. Даже любимые блюда не приносят удовольствия. Некоторые пожилые отмечают потерю вкусовых ощущений. Если организм трудно воспринимает твердую пищу, переходите на супы-пюре и жидкие каши. Обязательно поите водой. Небольшими глоточками, но нужно пить.

Уменьшение мышечной массы

Малое потребление пищи приводит к снижению веса. С каждым днем все сложнее выполнять какие-то либо движения. Даже попить из кружки и поесть ложкой самостоятельно становится сложно.

Не забывайте о регулярных гигиенических процедурах и делайте профилактику пролежней.

Изменения в мозге

Постепенно нарушается работа отделов головного мозга, отвечающих за регуляцию температуры. У умирающего температура может периодически повышаться до 39 градусов и спустя время резко понижаться.

Спутанность сознания

Головной мозг дает сбои выражающиеся в том, что человек не понимает в каком месте он находится, не узнает близких. Нужно проявлять максимально спокойствие и объяснять, как кого зовут и где вы территориально находитесь в данный момент. Уточните — какое время года сейчас, какой год.

Потеря интереса к жизни

Энергии становится с каждым днем все меньше. Это проявляется не только в слабости, но и в том, что человек не испытывает радости от общения с близкими. Иногда просто сидит и смотрит в одну точку. Окружающим кажется, что он эмоционально стал холоден. Не нужно упрекать и отягощать человека большими компаниями и частыми сборами гостей. Проявите максимально заботу, внимание и понимание. Будьте корректны. Не давайте замкнуться в себе, но и не выворачивайте душу наружу. Почаще берите близкого за руку, говорите как вам важно, что он рядом.

Каждый человек индивидуален и в разных ситуациях организм ведет себя по-разному. В силах близких сделать все, чтобы последние дни и часы родного человека были светлыми.

Проявите заботу и сделайте все для того, чтобы дорогому дедушке и любимой бабушке было комфортно.

Спрашивайте, в чем нуждается человек и оказывайте посильную помощь.