«Выше НОС» в Новосибирске: «Ростелеком» поддержал городской семейный праздник



Уже в шестой раз организаторы мероприятия — волонтерское движение «Больничные клоуны НОС» — собирают на одной площадке родителей и детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями, чтобы весело провести время и напомнить о важности благотворительной помощи.

На несколько часов один из самых популярных парков города превратился в развлекательный центр под открытым небом. В то время как на площадке «С точки зренья комара» одни дети писали стихи под руководством молодых поэтов, другие рядом читали сказки и наблюдали за театральными постановками. В локации «Первая помощь» ребята учились полезным навыкам: например, что делать, если соседская бабушка потеряла сознание, а знакомый мальчик подавился. Участники праздника также лечили друг друга в игровой больнице, покоряли картонный лабиринт, фотографировались с веселыми клоунами и танцевали зумбу.

«Ростелеком», который стал официальным спонсором праздника, организовал в сквере свою площадку под названием «Киберзащитники». В импровизированной студии ребята рисовали супергероев и лепили из пластилина любимых персонажей из фильмов, причем самыми популярными из них стали Человек-паук, Халк и черепашки-ниндзя.

«Это просто замечательно! Мы каждый год стараемся приходить на этот праздник, потому что он помогает раскрыть детей. У моего ребенка аутизм, поэтому для нас важно побыть в обществе сверстников и попробовать сделать что-то вместе с ними. Например, дома сын один не лепит, а тут не можем отвлечь от пластилина», — поделилась впечатлениями участница праздника Ольга.

Кроме того, гости «Выше НОС» сразились за три подписки на антивирус Kaspersky Internet Security сроком на 1 год, что позволит им обезопасить домашний компьютер от онлайн-угроз. Дети вместе с родителями также отгадывали сложные ребусы на тему интернета и правил поведения в сети, рисовали на асфальте и получали призы и подарки от компании «Ростелеком».

«Я сама не из Новосибирска, из Братска, поэтому на празднике впервые. И я в восторге от того, что здесь происходит: все улыбаются друг другу, все счастливы, и от этого становится хорошо и внуку, и мне», — сказала Лидия Бурнина.

Самые маленькие участники праздника на площадке «Ростелекома» могли отдохнуть от праздничной суеты за просмотром мультфильмов, которые транслировались с помощью мультимедийного сервиса Wink. Эта платформа позволяет в высоком качестве смотреть сотни телеканалов на любых гаджетах, а также скачивать любимые программы и фильмы для просмотра офлайн.

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