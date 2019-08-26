26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

«Выше НОС» в Новосибирске: «Ростелеком» поддержал городской семейный праздник

17:21 26.08.2019
0

«Ростелеком» принял участие в семейном интеграционном празднике «Выше НОС», который прошел в субботу в Новосибирске в Нарымском сквере.

«Выше НОС» в Новосибирске: «Ростелеком» поддержал городской семейный праздник
Уже в шестой раз организаторы мероприятия — волонтерское движение «Больничные клоуны НОС» — собирают на одной площадке родителей и детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями, чтобы весело провести время и напомнить о важности благотворительной помощи.
На несколько часов один из самых популярных парков города превратился в развлекательный центр под открытым небом. В то время как на площадке «С точки зренья комара» одни дети писали стихи под руководством молодых поэтов, другие рядом читали сказки и наблюдали за театральными постановками. В локации «Первая помощь» ребята учились полезным навыкам: например, что делать, если соседская бабушка потеряла сознание, а знакомый мальчик подавился. Участники праздника также лечили друг друга в игровой больнице, покоряли картонный лабиринт, фотографировались с веселыми клоунами и танцевали зумбу.
«Ростелеком», который стал официальным спонсором праздника, организовал в сквере свою площадку под названием «Киберзащитники». В импровизированной студии ребята рисовали супергероев и лепили из пластилина любимых персонажей из фильмов, причем самыми популярными из них стали Человек-паук, Халк и черепашки-ниндзя.
«Это просто замечательно! Мы каждый год стараемся приходить на этот праздник, потому что он помогает раскрыть детей. У моего ребенка аутизм, поэтому для нас важно побыть в обществе сверстников и попробовать сделать что-то вместе с ними. Например, дома сын один не лепит, а тут не можем отвлечь от пластилина», — поделилась впечатлениями участница праздника Ольга.
Кроме того, гости «Выше НОС» сразились за три подписки на антивирус Kaspersky Internet Security сроком на 1 год, что позволит им обезопасить домашний компьютер от онлайн-угроз. Дети вместе с родителями также отгадывали сложные ребусы на тему интернета и правил поведения в сети, рисовали на асфальте и получали призы и подарки от компании «Ростелеком».
«Я сама не из Новосибирска, из Братска, поэтому на празднике впервые. И я в восторге от того, что здесь происходит: все улыбаются друг другу, все счастливы, и от этого становится хорошо и внуку, и мне», — сказала Лидия Бурнина.
Самые маленькие участники праздника на площадке «Ростелекома» могли отдохнуть от праздничной суеты за просмотром мультфильмов, которые транслировались с помощью мультимедийного сервиса Wink. Эта платформа позволяет в высоком качестве смотреть сотни телеканалов на любых гаджетах, а также скачивать любимые программы и фильмы для просмотра офлайн.
Подробную информацию об услуге можно найти на сайте wink.rt.ru, по телефону 8-800-1000-800 или в центрах продаж и обслуживания компании.

«Выше НОС» в Новосибирске: «Ростелеком» поддержал городской семейный праздник
«Выше НОС» в Новосибирске: «Ростелеком» поддержал городской семейный праздник
«Выше НОС» в Новосибирске: «Ростелеком» поддержал городской семейный праздник
«Выше НОС» в Новосибирске: «Ростелеком» поддержал городской семейный праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНевозможно спать: По ночам ведется ремонт Вокзальной улицы в районе трассы Р-256
19:21 26-08-2019
Невозможно спать: По ночам ведется ремонт Вокзальной улицы в районе трассы Р-256
"Воровал" детей поисковый отряд "Лиза Алерт" в парке Новосибирска 4
19:07 26-08-2019
БердскНам вернули 1 сентября: торжественная линейка пройдет для всех классов в школе №10 Бердска 3
19:02 26-08-2019
Нам вернули 1 сентября: торжественная линейка пройдет для всех классов в школе №10 Бердска
Задолжали 2,5 млрд рублей за тепло и горячую воду жители Новосибирска
19:00 26-08-2019
Задолжали 2,5 млрд рублей за тепло и горячую воду жители Новосибирска
БердскСрочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск» 6
18:31 26-08-2019
Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Чтобы сын не стал алкоголиком
18:02 26-08-2019
Чтобы сын не стал алкоголиком
БердскПсиханули: Залепили изолентой и пенопластом камеру видеонаблюдения водители на трассе Р-256 под Бердском 2
18:00 26-08-2019
Психанули: Залепили изолентой и пенопластом камеру видеонаблюдения водители на трассе Р-256 под Бердском
Что лучше для кожи - твердое мыло или жидкое?
17:58 26-08-2019
Что лучше для кожи - твердое мыло или жидкое?
Перед школой: здоровье ребенка в школе начинается в семье
17:55 26-08-2019
Перед школой: здоровье ребенка в школе начинается в семье
Не факт, что азиатская косметика - самая качественная
17:52 26-08-2019
Не факт, что азиатская косметика - самая качественная