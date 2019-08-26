Можно ли по цвету автомобиля узнать о характере его владельца?

Владелец красного автомобиля – яркая личность, уверенная в себе и желающая в очередной раз обратить на себя внимание

На дорогах нам встречаются автомобили всех цветов радуги и их оттенков. Каждый цвет несет в себе особую смысловую нагрузку и что-то значит. Интересно, существует ли взаимосвязь между цветом автомобиля и характером его владельца. Если да, то какова она? Почему одни покупают себе только черные, а другие исключительно красные машины? Какие черты личности можно определить по «железному коню»?

Белый

Белый цвет в природе – это чистота и свобода, на дороге он символизирует безопасность и смелость. Считается, что белые машины более заметны на проезжей части, поэтому реже попадают в ДТП. Люди, предпочитающие белые автомобили, чаще всего относятся к ним бережно и педантично. Они часто посещают автомойки и следят за хорошим состоянием, поскольку на белом видно любую пылинку. А ведь они хотят ездить на белоснежном, а не на пыльно-сером автомобиле. Таким образом, и в жизни владельцы беленьких авто аккуратные, обращают внимание на мелочи, стараются добиваться успехов во всем.

Черный

Цвет уверенности в себе, власти и упорства. Люди подчеркивают черными дорогими машинами бизнес-класса свой статус и положение в обществе. Как правило, это обеспеченные и очень работоспособные люди с сильным характером.

Зеленый

Значение зеленого цвета в природе – гармония, спокойствие, натуральность. На дорогах зеленые авто встречаются не так часто. Человек, который преднамеренно покупает машину такого цвета, чаще всего, аккуратный во всем, в том числе в своих словах и поступках. Также он искренне относится к другим людям, чувствует их и всегда готов помочь. Всегда честен и прямолинеен, порой бывает чересчур настойчив и упрям.

Синий

Цвет веры, верности и постоянства. Если человек выбирает синюю или темно-синюю машину, то, скорее всего, он преданный, скромный и дружелюбный. Он трепетно относится к любимым людям и близким друзьям, добрые взаимоотношения для него важнее всего.

Серый

Когда человек окружает себя серыми тонами в жизни: одежда, аксессуары, предметы интерьера, то это может сигнализировать о замкнутости, унылости, скромности. «Серая мышь» – так говорят о людях, не выделяющихся из толпы своим гардеробом. Но выбор серого автомобиля совершенно не означает то же самое. Серебристо-серые авто выбирают люди практичные, ценящие удобство и комфорт. Как правило, их жизнь стабильна и размеренна. Они не выделяются не потому, что стесняются, а потому, что им это не нужно.

Желтый

Этот цвет говорит о таких чертах в характере владельца как жизнерадостность, оптимизм, готовность к приключениям и постоянному веселью. Люди, сидящие за рулем солнечного авто, активные, находятся в постоянно движении.

Золотистый

Золото – это, конечно, достаток, богатство и роскошь. Чем новее и блестящее автомобиль, тем больше владелец уделяет внимания своему благосостоянию. Водитель дорогого золотого авто – гордый, уверенный в себе, ему нравятся, что на него обращают внимание, и он не скрывает своего достатка.

Красный

Красный цвет – символ энергии, силы, активности. К красному подсознательно тяготеют лидеры. Владелец красного автомобиля – яркая личность, уверенная в себе и желающая в очередной раз обратить на себя внимание. Согласитесь, на шикарную красную машину, падает много взглядов. Девушки, следящие за своей красотой и новинками в моде, предпочитающие яркие акценты в виде аксессуаров и красной помады тоже предпочитают ездить на красных машинках.

Нежные пастельные тона

Светло розовый, бирюзовый, пудровый, персиковый – настоящие женские цвета. Как правило, прекрасные пол выбирает себе такие машины, обычно и дизайн милых маленьких автомобилей плавный, намекающий на женственность.

Разумеется, не всегда цвет автомобиля четко говорит нам об его хозяине. Тем более, когда машины дарят или покупают из того, что есть. Говорить о такой взаимосвязи можно тогда, когда человек сам себе выбирает машину не только по модели, но и по цвету, руководствуясь своими пристрастиями и предпочтениями.