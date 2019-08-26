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Образование / Общество

Можно ли учить иностранный язык быстро, весело и с интересом?

17:00 26.08.2019, Ульяна Никитина
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Чтобы усвоить основы, научиться писать, изъясняться, чтобы понимали иностранцы, и понимать их речь, потребуется не так уж много времени.

Можно ли учить иностранный язык быстро, весело и с интересом?
Многим изучение языка представляется крайне сложной и утомительной задачей, которую нелегко выполнить, особенно в короткие сроки

Владение иностранным языком – одна из базовых компетенций человека в современном мире. Многим изучение языка представляется крайне сложной и утомительной задачей, которую нелегко выполнить, особенно в короткие сроки. И это миф, что на изучение языка требуются долгие годы. Чтобы усвоить основы, научиться писать, изъясняться, чтобы понимали иностранцы, и понимать их речь, потребуется не так уж много времени. Главное, найти методы и «фишки», которые ускорят именно ваш процесс изучения. Здесь, как и во многом, – у каждого свой путь.

Советы по изучению иностранного языка:

1. Обратитесь к репетитору
Один и тот же метод обучения каждым учеником воспринимается по-разному. Поэтому у одних на уроках иностранного языка все выходит и получается, а другие либо не успевают схватывать материал, либо вовсе не проявляют интерес к предмету. А без интереса учиться хуже некуда. Разве что для оценки, но никак не для знаний. В таких случаях важен индивидуальный подход, который гарантирует репетитор. Профессиональные преподаватели выстраивают занятия в темпе, подходящем для ученика. Они находят интересные приемы, чтобы сделать процесс по-настоящему увлекательным и приносящим свои плоды. А если видят потенциал, то ускоряют программу, не позволяя лениться. Дети при таком подходе осваивают материал гораздо лучше, а потом еще и получают отличные оценки в школе.

2. Найдите что-то интересное для вас в культуре страны, язык которой изучаете
У каждой страны богатая история и многогранная культура. Свои традиции, обычаи, национальные танцы, кулинария, поэзия, кинематограф. Найдите что-то уникальное и интересное и изучайте оригинальные источники на данную тему. Это будет способствовать скорейшему изучению языка. Китайская философия, аргентинское танго, итальянская кухня, японская поэзия, боевые искусства Кореи и многое другое.

3. Смотрите фильмы с субтитрами и слушайте песни на иностранном
Многие преподаватели советуют учить иностранный язык посредством фильмов, сериалов, мультиков. Устраивайте себе образовательные кинопросмотры пару раз в неделю, запоминайте слова по звучанию и произношению, учите перевод. Так информация воспринимается куда интереснее. То же самое с песнями. Меломаны, не зная языка, могут идеально исполнить любимую песню. А если подойти к процессу прослушивания музыки основательно и с точки зрения обучения, смотреть перевод песен или переводить самостоятельно, то вы не только запомните слова и фразы, но и сможете использовать словосочетания при разговоре.

4. Начните посещать разговорный клуб
Друзья по интересам – это очень важно, они как некий стимул дальнейшего развития. Изучать иностранный язык в одиночку невозможно. Вам ведь нужно с кем-то практиковать разговорную речь, да и вообще вместе веселее. Поэтому найдите разговорный клуб или просто людей, которые, так же как и вы, горят изучением языка, и общайтесь. Можно устраивать диалоги по Интернету: Скайп, ВКонтакте, тематические форумы и прочие социальные сети и мессенджеры вам в этом помогут.

5. Изучаемый язык во всем
Чтобы постоянно практиковать грамматику, запоминать значения слов, построение предложений, читайте ежедневные новости на иностранном, измените язык на телефоне и компьютере, смотрите зарубежное ТВ и слушайте радиотрансляции, установите приложение на телефон, которое вам будет помогать в освоении лексики.

Рекомендации полиглотов
Говорите вслух с самого начала изучения языка, не стесняйтесь своего произношения.
Общайтесь как можно больше с носителем языка.
Заведите дневник, ваши заметки в котором будут только на иностранном языке.
Учите фразы, объединенные одной темой.
Забудьте про перфекционизм, не расстраивайтесь, что все не идеально.
Учите по 30 слов ежедневно, 5 из них – глаголы.
Путешествуйте! Так много дает полное погружение в культуру страны, язык которой вы изучаете. Можно за несколько месяцев освоить язык так, как не удалось бы и за несколько лет.

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