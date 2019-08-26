Чтобы сын не стал алкоголиком

Довольно часто подростки и молодые люди пытаются с помощью спиртных напитков справиться со стрессом.

Подростки и молодые люди очень хотят показаться взрослыми

Подростки и молодые люди очень хотят показаться взрослыми, из-за чего активно налегают на спиртные напитки. Порой это приводит к пьянству, которое можно и нужно предотвращать в зародыше.

Хорошо известно, что молодежь начинает употреблять алкоголь в качестве весёлого эксперимента. Кроме того, они хотят выглядеть своими в коллективах, демонстрировать веселье и раскованность перед друзьями и членами семьи. Необходимо убедить молодого человека в том, что алкоголь не является единственным средством продемонстрировать подобное.

Довольно часто подростки и молодые люди пытаются с помощью спиртных напитков справиться со стрессом. К сожалению, алкоголь дает временное и обманчивое облегчение, но в итоге только усиливает депрессивные ощущения. Лучше, если дети откровенно общаются с родителями и ищут у них поддержки, но для этого доверительные отношения надо выстраивать с раннего детства.

Члены семьи подростка или молодого человека первыми должны заметить возникающие у того проблемы с алкоголем. А значит, следует первыми прийти к нему на помощь. Не стоит думать, что это какая-то фаза жизни, после которой молодой человек войдет в норму.

Если пьянство стало настоящей проблемой, а все попытки справиться своими силами не помогают, не стесняйтесь обращаться в реабилитационный центр, либо к специалистам по месту жительства. Лучше, если с этой проблемой вы начнете бороться как можно раньше.

Личным примером докажите вашему ребенку, что со стрессом можно справиться не только с помощью спиртного. Убедите его, что существует много других приятных способов времяпрепровождения.

Источник: medikforum.ru