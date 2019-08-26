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Здоровье / Общество

Какая пища резко увеличивает раковую опухоль

16:51 26.08.2019 Фото: pixabay.com
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Жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей.

Какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза

Сюжет: Онкология

Какая пища резко увеличивает раковую опухоль

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Американские исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте изучили, как влияют жареные на растительном масле продукты на воспалительные заболевания кишечника (IBD) и рак толстой кишки. Об этом пишет Medicalxpress.

Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей. То есть, такая еда провоцирует развитие заболеваний толстой кишки.

— В США многие люди страдают от таких недугов, и часть из них продолжает есть фастфуд и жареную пищу. Однако если у человека рак толстой кишки и он ест жареную в масле ​​пищу, то есть вероятность, что его заболевание станет более агрессивными. Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, — пояснили исследователи.
Склонным к воспалительным заболевания кишечника людям специалисты порекомендовали есть меньше жареной пищи.

Источник: РГ

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