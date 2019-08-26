Что лучше для кожи — твердое мыло или жидкое?

Твердое мыло является более натуральным продуктом, поскольку изготавливается из устойчивого сырья, не содержит консервантов и синтетических компонентов.

Твердое и жидкое мыло имеют разницу в свойствах

Твердое и жидкое мыло имеют разницу в свойствах, при этом твердое мыло является более натуральным продуктом.

Российский врач-дерматовенеролог, косметолог Анастасия Ромашкина отмечает: твердое и жидкое мыло производятся по разным технологиям и имеют различия в составе. По словам специалиста, твердое мыло является более натуральным продуктом, поскольку изготавливается из устойчивого сырья, не содержит консервантов и синтетических компонентов. Для его производства используется натриевая соль, животные и растительные жиры.

«Твердое мыло безопаснее для кожи», — считает косметолог.

В то же время твердое мыло, несмотря на свою натуральность, может пересушивать кожу за счет содержания натриевой соли. Но также твердое мыло обладает выраженным противомикробным действием.

Жидкое мыло может быть изготовлено разными способами, и в его составе могут содержаться синтетические вещества.

Специалист предостерегла: если жидкое мыло изготовлено на основе катионных синтетических ПАВ (поверхностно-активных веществ) оно способно вызывать аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей.

Источник: medikforum.ru