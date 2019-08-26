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Психанули: Залепили изолентой и пенопластом камеру видеонаблюдения водители на трассе Р-256 под Бердском

18:00 26.08.2019, Марина Волкова Фото: ДПС-Контроль Бердск и НСК (НСО) Автопомощь Бердск
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Бокс с камерой установлен на 32-м километре перед Речкуновкой зоной отдыха и фиксирует нарушителей скоростного режима.

Психанули: Залепили изолентой и пенопластом камеру видеонаблюдения водители на трассе Р 256 под Бердском
Пользователи соцсети недовольны ноу-хау

— Психанули: Камера перед Речкуновкой зоной отдых в сторону Новосибирска, — подписано фото перемотанной пенопластом и изоленотой камеры видеонаблюения в группе «ДПС-Контроль Бердск и НСК (НСО) Автопомощь Бердск». Фотография с ноу-хау на трассе Р-256 под Бердском появилась в группе социальной сети Вконтакте сегодня, 26 августа.

Пользователи группы прокомментировали фото:

— Там вообще-то реально люди ходят по этому переходу, что на фото виден. И это как бы не чей-то каприз. Там несколько человек погибли, прежде чем знаки эти поставили и переход сделали. И уже на сделанном переходе со знаками — тоже погибли люди, — высказалась Юлия Далецая.
Она же предложила «убрать с педальки тапочек».

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бокс с камерой установлен на 32-м километре перед Речкуновкой зоной отдыха и фиксирует нарушителей скоростного режима. По данным карты MapCam.info на этом участке разрешено ехать со скоростью не более 60 км/ч.

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От редакции

Зачем обмотали пенопластом камеру?

Новый мэр, 26 августа 2019 18:07
Чей то бизнес пострадал
Аноним, 26 августа 2019 19:48
а почему эти "психанувшие" не могут просто по правилам ездить и не нарушать?

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