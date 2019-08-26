Не факт, что азиатская косметика — самая качественная

Массаж не избавит от целлюлита. И не бывает зимних кремов. А в чем еще мы заблуждаемся?

Чего только не делают девушки в погоне за красотой

Хочешь оставаться всегда красивой и счастливой? Необходимо прикладывать немало усилий. Чего только не делают девушки в погоне за красотой. Порой вещи совершенно невероятные, не помогающие основной цели. 10 мифов о красоте расскажем в нашем материале.

Заблуждение №1: уколы красоты нужны после 25 лет

Омолаживающие уколы принято делать после 25 лет, чтобы избежать появления ранних морщин. Однако это не правильные действия, которые могут привести к обратному эффекту. Но на деле такие средства не помогут сохранить молодость и красоту в столь раннем возрасте. Кожа станет более уязвимой к негативным внешним факторам, оставляя микротравмы к тому же. Здоровой девушке и после 25 лет не нужны уколы, так как сохраняется достаточное количество гиалуроновой кислоты, обеспечивающей упругость кожи и участвующей в процессе регенерации. Чем моложе девушка, которая начинает ставить уколы красоты, тем активнее формируется иммунитет к ботулотоксину. Значит, эффективность средства будет снижаться, а затем и вовсе сойдёт на нет.

Заблуждение №2: антиперспиранты нужны для блокировки потоотделения

Потоотделение – естественный процесс, контролирующий температуру тела и помогающий вывести вредные вещества из человеческого организма. Антиперспиранты блокируют этот процесс. Однако если пользоваться ими постоянно, то произойдёт нарушение микробиома. Поэтому такими средствами учёные советуют пользоваться 2-3 раза в неделю, не более. Кроме того, важно выбирать дезодоранты с натуральным составом, которые просто предотвращают появление бактерий, нейтрализуя неприятный запах, а не препятствуя потоотделению.

Заблуждение №3: азиатская косметика самая качественная

Популярность азиатской косметики из года в год растёт. Большинство средств для кожи, волос и ногтей имеют природный состав и способны бороться с возникающими проблемами. Но нельзя сказать, что такая косметика лучше, чем европейская. Дело в том, что только в некоторых вопросах красоты она эффективна, а в других оказывается бессильна. Например, очень редко можно избавиться от акне, ранних морщин и провисания кожи, так как азиатки в принципе редко сталкиваются с такими проблемами в плане красоты. Соответственно, и средств, направленных на их устранение, можно найти с трудом.

Заблуждение №4: бальзамы для губ избавляют от сухости

Губы нуждаются в увлажнении, особенно в холодное время года. Однако не всегда бальзам может справиться с поставленной задачей. Средство мешает отшелушиванию клеток, склеивая их между собой. В итоге блокируется естественный механизм испарения влаги и обновления кожи. А постоянно облизывая вкусный бальзам, девушка рискует столкнуться с быстрым высыханием губ, что не сделает их более красивыми.

Заблуждение №5: обертывания и массажи помогут избавиться от целлюлита

Сколько в современных салонах предлагают услуг для избавления от целлюлита. Можно делать массажи, обертывания, скрабирование – и всё, конечно, надо выполнять регулярно. Иначе целлюлит может вернуться. Да, подобные процедуры могут помочь в улучшении тургора кожи, однако нельзя сказать, что массажи – панацея от целлюлита. Красота кожи гарантирована только в том случае, если девушка соблюдает комплекс методов. И в первую очередь это должно быть сбалансированное питание. А также не нужно пренебрегать занятиями спортом.

Заблуждение №6: спать нужно под тонким одеялом

Считается, что одеяло должно быть тонким, так как холод полезен для организма. Однако на деле вес одеяла должен быть не меньше 5-15 килограммов, чтобы создавать глубокое давление. Благодаря этому человек расслабится и быстрее уснёт. Тяжелое одеяло также борется с бессонницей, стрессом, чувством тревоги, агрессивностью, что в целом будет полезно и для красоты, и здоровья.

Заблуждение №7: обычный крем нельзя использовать зимой

Обычные увлажняющие крема нельзя использовать в мороз, так как они содержат воду, которая замерзнет на кожу и навредит красоте. Но «зимние» серии продуктов для красоты – не более чем маркетинговый ход, а значит, лишняя трата денег. Использовать можно и обычные крема, которые не нанесут никакого вреда коже.

Источник: medikforum.ru