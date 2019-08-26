В разрушающемся доме отметит 97 лет фронтовичка Мария Левина из Бердска

Фронтовичка Мария Левина не смогла больше чем на полдня покинуть дом, в котором прожила без малого 60 лет

Через три недели представители горадминистрации Бердска поздравят с 97 днем рождения фронтовичку Марию Левину.

Хотя фронтовичка и получила в подарок от благотворительного фонда благоустроенную квартиру, проживать она продолжает в старом разрушающемся доме, где и будет принимать гостей 16 сентября на очередные именины.

Напомним, Мария Левина 4 года добивалась того, чтобы ее дом признали аварийным и дали квартиру по президентской программе. Участнице войны предлагали однокомнатную квартиру в доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Но Левина отказалась. Как и через три года. У фронтовички свои аргументы против: она отказывается от временного жилья, поскольку хочет жить, как и сейчас, вместе с сыном и иметь собственную квартиру за счет программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенным жильем.

Власть Бердска стала хлопотать по вопросу получения квартиры ветераном Великой отечественной войны. Событие ускорило видеообращение Марии Левиной к президенту Владимиру Путину. После этого пообещали выделить деньги на покупку благоустроенного жилья в размере 1,6 млн рублей из областного бюджета.

Но раньше государства благотворительный фонд подарил фронтовичку обставленную мебелью и бытовой техникой квартиру. Мария Левина там прожила всего полдня, со слезами попросила сына отвезти ее назад — в старенький щитовой дом 1961 года постройки. Ее не устроил «скворечник». Мария Игнатьевна привыкла жить в своем доме.

Вместе с тем, Мария Игнатьевна утверждает, что жить в старом доме, официально признанном аварийным, невозможно. Она боится, что крыша и стены рухнут. Ее сын, Борис Александрович полагает, что этот дом после переезда станет своеобразной дачей. На квартиру переезжать мать с сыном, квартира от фонда оформлена на Бориса Александровича, собираются глубокой осенью.

Впрочем, Левины ждут обещанную государством квартиру, на которую областной бюджет даст 1,6 млн рублей по президентской программе обеспечения жильем участников Великой отечественной войны. Средства перечислят в сентябре, возможно, как раз к дню рождения Левиной.

Мария Левина жива и здорова, живет с сыном в старом доме, сообщила 26 августа «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных. В конце этой неделе Наталья Юрьевна собирается навестить Марию Игнатьевну.

Фронтовичка рассчитывает на помощь соцзащиты, если с ней что-то случится, так и сыну своему сказала: «Боря, звони сразу Юрьевне», рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Скоромных.

— Мы собираемся 16 сентября поздравить Марию Игнатьевну с 97-летием, — отметила Наталья Скоромных.