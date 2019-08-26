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В разрушающемся доме отметит 97 лет фронтовичка Мария Левина из Бердска

17:15 26.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В подаренную благотворительным фондом квартиру ветеран Великой Отечественной войны переберется ближе к зиме.

В разрушающемся доме отметит 97 лет фронтовичка Мария Левина из Бердска
Фронтовичка Мария Левина не смогла больше чем на полдня покинуть дом, в котором прожила без малого 60 лет

Через три недели представители горадминистрации Бердска поздравят с 97 днем рождения фронтовичку Марию Левину.

Хотя фронтовичка и получила в подарок от благотворительного фонда благоустроенную квартиру, проживать она продолжает в старом разрушающемся доме, где и будет принимать гостей 16 сентября на очередные именины.

Напомним, Мария Левина 4 года добивалась того, чтобы ее дом признали аварийным и дали квартиру по президентской программе. Участнице войны предлагали однокомнатную квартиру в доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Но Левина отказалась. Как и через три года. У фронтовички свои аргументы против: она отказывается от временного жилья, поскольку хочет жить, как и сейчас, вместе с сыном и иметь собственную квартиру за счет программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенным жильем.

Власть Бердска стала хлопотать по вопросу получения квартиры ветераном Великой отечественной войны. Событие ускорило видеообращение Марии Левиной к президенту Владимиру Путину. После этого пообещали выделить деньги на покупку благоустроенного жилья в размере 1,6 млн рублей из областного бюджета.

Но раньше государства благотворительный фонд подарил фронтовичку обставленную мебелью и бытовой техникой квартиру. Мария Левина там прожила всего полдня, со слезами попросила сына отвезти ее назад — в старенький щитовой дом 1961 года постройки. Ее не устроил «скворечник». Мария Игнатьевна привыкла жить в своем доме.

Вместе с тем, Мария Игнатьевна утверждает, что жить в старом доме, официально признанном аварийным, невозможно. Она боится, что крыша и стены рухнут. Ее сын, Борис Александрович полагает, что этот дом после переезда станет своеобразной дачей. На квартиру переезжать мать с сыном, квартира от фонда оформлена на Бориса Александровича, собираются глубокой осенью.

Впрочем, Левины ждут обещанную государством квартиру, на которую областной бюджет даст 1,6 млн рублей по президентской программе обеспечения жильем участников Великой отечественной войны. Средства перечислят в сентябре, возможно, как раз к дню рождения Левиной.

Мария Левина жива и здорова, живет с сыном в старом доме, сообщила 26 августа «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных. В конце этой неделе Наталья Юрьевна собирается навестить Марию Игнатьевну.

Фронтовичка рассчитывает на помощь соцзащиты, если с ней что-то случится, так и сыну своему сказала: «Боря, звони сразу Юрьевне», рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Скоромных.

— Мы собираемся 16 сентября поздравить Марию Игнатьевну с 97-летием, — отметила Наталья Скоромных.

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От редакции

Вы рады за ветерана?

аноним, 26 августа 2019 17:55
Мудрая бабулька!
аноним, 26 августа 2019 17:56
А почему бы не отремонтировать ей дом,да И пусть живёт.
Аноним, 26 августа 2019 17:58
ничего не понял:
все плакалась что жить невозможно и прям дом уже развалился,
а как только квартирку получила, так оказалось что не все так и плохо и в доме и пожить до зимы можно?
Что происходит вообще???
777, 26 августа 2019 18:32
А происходит то, что бабулька захотела всему своему семейству решить жилищные проблемы. Одну квартиру получила, ждёт вторую, да ещё и дом на земле останется. Старый дом потом сгесут, новый построят и вуаля, все с жильем. Сколько можно уже про хитрую бабушку писать?
аноним, 26 августа 2019 19:16
Бог ей судья
Ольга, 26 августа 2019 19:35
Женщина не сделала ничего противозаконного. Что вы на неё взъелись? Зависть взыграла? Была бы возможность, неужели вы не воспользовались бы тем, что положено по закону?
Аноним, 26 августа 2019 19:50
Ольга, как минимум неприличное поведение и вовлечение СМИ в решение финансовых проблем ее семьи
квартирка кстати действительно вторая уже ей перепала получается
аноним, 26 августа 2019 19:19
Хорошо бы она рассазала про своё славное боевое прошлое.
Аноним, 26 августа 2019 19:51
То есть она и дом себе оставила
и квартирку ей выделил благотворительный фонд (которую она сразу переписала на сына, и теперь у него и дом и квартира)
еще и ей выделили 1,6 млн на покупку еще одной квартиры!!!!
А это случаем не мошенничество вообще уже???

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