Задолжали 2,5 млрд рублей за тепло и горячую воду жители Новосибирска

В качестве причин возникновения долга в компании назвали низкую платежеспособность, забывчивость и «безответственное отношение к своим обязательствам».

Долг горожан составил 1,8 млрд руб., задолженность организаций — 665 млн руб

1 августа этого года размер задолженности за горячую воду и отопление у жителей и юридических лиц Новосибирска достиг почти 2,5 млрд руб. Долг горожан составил 1,8 млрд руб., задолженность организаций — 665 млн руб., говорится в сообщении «Сибирской генерирующей компании».

Специалисты ресурсоснабжающей организации установили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг юридических лиц снизился 16%. Объем долга горожан, напротив, вырос на 18%.

«Для сравнения, в этом году стоимость всей ремонтной программы на тепловых сетях Новосибирска составляет 721 млн рублей. Таким образом, нынешней суммы задолженности за тепло примерно хватило бы на три года ремонтов городских теплосетей в объемах 2019 года», — заявили в пресс-службе СГК.

Меры воздействия

За семь месяцев этого года в отношении физических лиц возбуждено 11 тыс. приказов о взыскании долга. На имущество физлиц наложен арест на сумму 93 млн руб. В СГК добавили, что на имущество юридических лиц наложено 23 ареста, взыскан 101 млн руб.

В качестве причин возникновения долга в СГК назвали низкую платежеспособность, забывчивость и «безответственное отношение к своим обязательствам».

«Иногда только крайние меры – запрет выезда за границу, арест имущества – заставляют потребителей рассчитаться с долгами за отопление и горячую воду. Есть проблемы и с жилищными организациями, которые предпочитают заводить деньги горожан на свои счета и не расплачиваются с поставщиком ресурса. Мы не можем с этим мириться, так от стабильного поступления денежных средств зависит финансирование ремонтных программ, организация прохождения отопительного сезона», — заявил директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович.

Источник: РБК