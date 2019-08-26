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Справка о беременности: почему так важно получить этот документ

15:00 26.08.2019 Фото: dp3.ru
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Справка о беременности — это важный документ, который требуют во многих местах.

Справка о беременности: почему так важно получить этот документ

 Получить  справку о беременности можно на этом сайте.

Куда и зачем нужна эта справка

Справка о беременности — это официальный документ, выдающийся гинекологом беременной женщине, после проведения осмотра и УЗИ. Эти все процедуры проводят в специальном кабинете доктора или в женской консультации.

Сейчас в России нет четкой формы этой справки, зато есть основные правила заполнения документа. Согласно этим правилам, в документе должны быть указаны следующие пункты:

  • Название учреждения, где был выдан документ.
  • ФИО беременной.
  • Ее год рождения.
  • Дата выдачи документа.
  • Подпись и инициалы доктора.
  • Штамп медицинского учреждения.

В документе не указывают результаты анализов, УЗИ и гинекологических осмотров. В справке указывают только приблизительный срок беременной.

Как бы странно не звучало, но такая справка нужна из-за многих причин:

  • В ЗАГС. С помощью этой справки быстро замуж не получится выйти, но с ней можно сократить процедуру регистрации брака. Только нужно учитывать. Что срок должен быть не меньше 4-х месяцев.
  • На работу. Будущие мамы могут добиться сокращения трудового дня, в связи со своей беременностью и получения легкий задач. Кроме того, в связи с этим начальство может оформить внеплановый отпуск.
  • В учебные заведения. С такой справкой, студентка сможет закрыть пропуски или взять академический отпуск.
  • Во время перелетов. Многие авиакомпании требуют у женщин, чей срок беременности больше 30 неделей, документальное подтверждение.
  • Для получения разрешения выезда за границу. В исключительных вариантах нужен такой документ и разрешение медиков на длительные поездки.
  • Для плаванья. Из-за негативного воздействия, молодым мам не допускают на плаванье, если их срок беременности больше 6 месяцев.

Сам процесс получения справки о беременности достаточно долгий, поэтому, чтобы уменьшить все эти хождения, в Интернете можно найти уже готовые варианты справок. Такие документы практически не отличаются от настоящих, а чтобы их заполнить нужно ввести только свои данные.

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