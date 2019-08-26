Почему лучше сделать сайт-визитку, чем покупать рекламу

С помощью такой визитки можно активно взаимодействовать с целевой аудиторией. Обычно такой сайт имеет 1-3 страниц, каждая из которых показывает свою информацию. А создать сайт-визитку быстро и качественно смогут здесь.
Особенности сайта-визитки
Каждый такой сайт для лучшей эффективности должен обладать следующими особенностями:
Дизайн ресурса должен быть простой, при этом без каких-либо излишеств и дополнительной загруженности.
Вся информация краткая и лаконичная.
Визитка должна быть адаптирована под разные устройства (ноутбуки, планшеты, телефоны).
Высокая скорость загрузки.
Если говорить простым языком, сайт-визитка — это презентация компании или отдельного человека, вместе с описанием его деятельности. На таких сайтах зачастую не больше трех страниц.
Основная часть ресурса — главная страница, которая сразу же будет показывать пользователям всю необходимую информацию. Юзеры предпочитают лаконичную информацию, поэтому большинство главных страниц представлено в виде слайдов со всей доступной информацией. Кроме того, еще одна важная часть главной страницы — логотип компании, который как-нибудь укажет на сферу деятельности компании.
Вторую страницу сайта-визитки обычно занимает информация про услуги, представляющееся компанией. Вместе с основным текстом, обязательно используют картинки, потому что пользователи более активно реагируют на такие посты. В качестве еще одной особенности, сайт можно дополнить формой обратной связи, через которую клиенты смогут связаться с компанией.
Последняя страница — контактные данные. На этой странице оставляют адрес, номера телефонов, электронную почту и другую полезную информацию.
Благодаря такой разновидности сайта, компания или отдельный человек смогут получить:
Экономию на рекламе. Если сайт хорошо выполнен, то пользователи смогут его находить через поисковую систему.
Быстрое обновление информации. На таком ресурсе легко и быстро можно обновить контактную информацию и любые другие данные.
Почему лучше сделать сайт-визитку, чем покупать рекламу
14:56 26.08.2019
Сайт-визитка — это самый простой вариант сайта, благодаря которому можно рассказать об отдельной организации и услугах, которые она предлагает.
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Почему лучше сделать сайт-визитку, чем покупать рекламу
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