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Дополнительные деньги на ремонт «убитых» отделений ЦГБ Бердска выбивает главврач Алла Дробинская

14:32 26.08.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Новое руководство больницы провели свою экспертизу, получило заключение по дефектам. Деньги выделят на все объекты включенные в нацпроект «Здравоохранение».

Дополнительные деньги на ремонт убитых отделений ЦГБ Бердска выбивает главврач Алла Дробинская
Алла Дробинская выступила в мэрии

Сегодня, 26 августа, главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, что руководство больницы направило заявку на дополнительное финансирование ремонта городской больницы. 28 августа состоится очное совещание в правительстве Новосибирской области по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».

— Мы отправили информацию в министерство здравоохранения региона по Бердской ЦГБ. Там идет анализ. Мы провели свою экспертизу, получили заключение по дефектам. Определенную часть уже согласовали с министерством. Это будет дополнительное финансирование всех объектов, которые включены в проект «Здравоохранение». Заявка у нас достаточно большая составлена и на этот и на будущий год. Этот вопрос мы обсуждали с заместителем министра по экономическим вопросам правительства Новосибирской области. Наши корпуса требуют достаточно больших вложений, постарались все их учесть. Капитальный ремонт кровли в отделении кардиологии запланирован на 2020 год. В этом году мы хотим успеть до дождей сделать оперативный ремонт, — подчеркнула Алла Николаевна.

Напомним, что в отделении кардиологии Бердской больницы насквозь течет крыша прямо в палатах пациентов. Алла Дробинская приступила к обязанностям 19 августа. 9 августа главврач Юрий Краморов уволился с поста после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Сорваны сроки ремонта. На это было выделено 60 млн рублей.

Новый главврач БЦГБ не назвала сумму, которая запрошена у областного правительства. Приказ будет подписан уже на этой неделе. Подробности — в ближайшее время.

Дополнительные деньги на ремонт убитых отделений ЦГБ Бердска выбивает главврач Алла Дробинская
Дополнительные деньги на ремонт убитых отделений ЦГБ Бердска выбивает главврач Алла Дробинская
Дополнительные деньги на ремонт убитых отделений ЦГБ Бердска выбивает главврач Алла Дробинская
Дополнительные деньги на ремонт убитых отделений ЦГБ Бердска выбивает главврач Алла Дробинская
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От редакции

Как думаете сколько получит Бердск на ремонт ЦГБ?

Евгений, 26 августа 2019 14:49
Новая метла... Вот хотелось бы искренне, чтобы ремонты были.

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