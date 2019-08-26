Дополнительные деньги на ремонт «убитых» отделений ЦГБ Бердска выбивает главврач Алла Дробинская

Новое руководство больницы провели свою экспертизу, получило заключение по дефектам. Деньги выделят на все объекты включенные в нацпроект «Здравоохранение».

Алла Дробинская выступила в мэрии

Сегодня, 26 августа, главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, что руководство больницы направило заявку на дополнительное финансирование ремонта городской больницы. 28 августа состоится очное совещание в правительстве Новосибирской области по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».

— Мы отправили информацию в министерство здравоохранения региона по Бердской ЦГБ. Там идет анализ. Мы провели свою экспертизу, получили заключение по дефектам. Определенную часть уже согласовали с министерством. Это будет дополнительное финансирование всех объектов, которые включены в проект «Здравоохранение». Заявка у нас достаточно большая составлена и на этот и на будущий год. Этот вопрос мы обсуждали с заместителем министра по экономическим вопросам правительства Новосибирской области. Наши корпуса требуют достаточно больших вложений, постарались все их учесть. Капитальный ремонт кровли в отделении кардиологии запланирован на 2020 год. В этом году мы хотим успеть до дождей сделать оперативный ремонт, — подчеркнула Алла Николаевна.

Напомним, что в отделении кардиологии Бердской больницы насквозь течет крыша прямо в палатах пациентов. Алла Дробинская приступила к обязанностям 19 августа. 9 августа главврач Юрий Краморов уволился с поста после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Сорваны сроки ремонта. На это было выделено 60 млн рублей.

Новый главврач БЦГБ не назвала сумму, которая запрошена у областного правительства. Приказ будет подписан уже на этой неделе. Подробности — в ближайшее время.