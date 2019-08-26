Сбой в Сбербанке застал врасплох жителей Бердска

Многие горожане не могут попасть в личный кабинет банка. За последний час в системе банка зафиксирован 136 отчетов о сбоях. Цифра растет вверх мгновенно.

У горожан не работает личный кабинет Сбербанка

Многие жители Бердска столкнулись с неприятностью: они не могут войти в личный кабинет банка, расплатиться за покупки.

— Уже около часа не могу войти в личный кабинет банка, чтобы заплатить за ЖКУ, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» его читательнича Ирина сегодня, 26 августа.

Согласно сайту Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, на счету Сбербанка с 13:00 до 14:10 дня уже зафиксировано 136 сбоев в системе. 70% пользователей не могут войти в систему кредитной организации. Ещё 10% клиентов банка отмечают, что не могут перевести деньги.

Большинство жалоб поступают из Москвы, Екатеринбурга, Петербурга, Краснодара, Казани, Новосибирска, Самары и других городов России.