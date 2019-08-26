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Баррикада из спиленных тополей перекрыла путь мамам с колясками и старикам в Бердске

14:15 26.08.2019, Галина Панчева Фото: Евгения Палея
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Срубленные аварийные лежат с торца дома по ул. Микрорайон, 9, несколько дней. Они отрезали путь к магазинам и остановке жителям двух домов №14 и №16 по ул. Рогачева.

Баррикада из спиленных тополей перекрыла путь мамам с колясками и старикам в Бердске
Миновать сваленные деревья можно, только перепрыгнув через них или сделав крюк

Завалили пешеходную тропинку с торца дома №9 в Микрорайоне Бердска.

Аварийные тополя спилили несколько дней назад, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Евгений Палей. И до сих пор они лежат на пешеходной тропинке, единственной, которая ведет от домов №14 и 16 по ул. Рогачева в сторону магазина «Продсиб», остановки общественного транспорта и других мест социального назначения.

По словам Палея, люди перепрыгивают через завал. Мамы с колясками и старики и вовсе не могут перебраться через эту баррикаду. Просто какое-то безобразие, возмущался Евгений.

По словам руководителя Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев отметил, что ЦМУ не проводил вырубку на данном участке, но его сотрудники выедут на место и посмотрят, что можно будет сделать. Возможно, отодвинут ветки и стволы в сторону от пешеходной дорожки.

Баррикада из спиленных тополей перекрыла путь мамам с колясками и старикам в Бердске
Баррикада из спиленных тополей перекрыла путь мамам с колясками и старикам в Бердске
Баррикада из спиленных тополей перекрыла путь мамам с колясками и старикам в Бердске
Баррикада из спиленных тополей перекрыла путь мамам с колясками и старикам в Бердске
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