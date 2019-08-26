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За нападение собак на людей накажут хозяина пса тюремным сроком в России

17:30 26.08.2019 Фото: pixabay
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В случае если опасная собака гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трёх лет. За смерть человека владельцу животного грозит до 7 лет тюрьмы.

За нападение собак на людей накажут хозяина пса тюремным сроком в России
В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам. С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.
Текст обращения, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, есть в распоряжении RT.

Как отмечается в письме, несмотря на то что принятый в конце 2018 года закон «О жестоком обращении с животными» содержит запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, наказание за нарушение этой нормы, а также за возможные последствия после нападения на человека опасной собаки до сих пор не предусмотрено.

По мнению Аманлиева, необходимо дополнить Уголовный кодекс статьёй 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

В случае если опасная собака (одной их тех пород, которые включены в специальный перечень) гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила лёгкий вред его здоровью, то это, согласно инициативе, должно наказываться штрафом до 200 тыс. рублей с ограничением свободы до шести месяцев.

За вред средней тяжести — штраф до 400 тыс. рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов.

Если был нанесён тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трёх лет.

За смерть пострадавшего от нападения собаки хозяин животного может быть лишён свободы на срок до пяти лет (если погибли два и более человека — до семи лет).

«Нет необходимости доказывать, что нападение собаки в результате умышленного игнорирования запрета на выгул потенциально опасной собаки в наморднике оказывает шокирующее воздействия на пострадавшего. Само по себе нахождение потенциально опасной собаки, например питбульмастифа, рядом с человеком повергает его в страх, а порой и в оцепенение. Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться ещё осторожнее, чем с обычным ружьём или пистолетом», — сказано в тексте обращения.

Источник: RT

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От редакции

Выгуливаете собаку в наморднике и на поводке?

Гость, 26 августа 2019 18:55
Это только предлагается к рассмотрению! Так уже лет тридцать воду в ступе толкут! А граждане и гражданки так и гуляют с опасными породами собак, без намордников и поводков! Да хоть в парковых зонах Бердска пройдитесь! Ещё и детишкам доверяют таких псин прогуливать! Пока не будет закона и посадок, так и будут безобразия хулиганить!

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