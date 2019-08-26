Рубят сосны в районе пляжа Чайки в Бердске

Бердчане считают, что под топор идут здоровые деревья. В лесхозе парируют — только больные, документы на вырубку имеются.

﻿ При рубке взрослых деревьев страдает молодняк ﻿

С прошлой недели рубят лес в районе Чайки в Бердске. Бердчанин Максим сомневается, что рубка происходит по правилам. При этом молодой человек отмеил, что ему не все равно, что в его родном Бердске вырубают лес.

— Сухостоя процентов 20-30, остальное — здоровые деревья и совсем молодые сосны, — сомневается в законности вырубки Максим.

По словам замдиректора бердского лесхоза Сергея Белова, на указанном бердчанином месте происходит рубка ухода.

— По верхним пологом посажены лесные культуры, которым около 60 лет. Верхний полог процентов на 90 — это гнилая древесина, которую нужно было убрать лет 20 назад. На вид эти деревья кажутся здоровыми и красивыми, а внутри — все гнилое. Молодые сосны могут быть угнетены при рубке, поэтому их убирают, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Ильич.

Рубка в лесу производится на законных основаниях — все необходимые документы и разрешения на это имеются, подчеркнул Белов.