26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Рубят сосны в районе пляжа Чайки в Бердске

13:30 26.08.2019, Галина Панчева Фото: Максима
0

Бердчане считают, что под топор идут здоровые деревья. В лесхозе парируют — только больные, документы на вырубку имеются.

﻿

Рубят сосны в районе пляжа Чайки в Бердске

При рубке взрослых деревьев страдает молодняк

﻿

С прошлой недели рубят лес в районе Чайки в Бердске. Бердчанин Максим сомневается, что рубка происходит по правилам. При этом молодой человек отмеил, что ему не все равно, что в его родном Бердске вырубают лес.

— Сухостоя процентов 20-30, остальное — здоровые деревья и совсем молодые сосны, — сомневается в законности вырубки Максим.

По словам замдиректора бердского лесхоза Сергея Белова, на указанном бердчанином месте происходит рубка ухода.

— По верхним пологом посажены лесные культуры, которым около 60 лет. Верхний полог процентов на 90 — это гнилая древесина, которую нужно было убрать лет 20 назад. На вид эти деревья кажутся здоровыми и красивыми, а внутри — все гнилое. Молодые сосны могут быть угнетены при рубке, поэтому их убирают, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Ильич.

Рубка в лесу производится на законных основаниях — все необходимые документы и разрешения на это имеются, подчеркнул Белов.

Рубят сосны в районе пляжа Чайки в Бердске

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы часто бываете в лесу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Раскопали могилу девушки неизвестные в Башкирии
15:15 26-08-2019
Раскопали могилу девушки неизвестные в Башкирии
БердскОНФ: Сомнительные закупки на 260 млн рублей выявили фронтовики в Бердске 2
15:00 26-08-2019
ОНФ: Сомнительные закупки на 260 млн рублей выявили фронтовики в Бердске
Справка о беременности: почему так важно получить этот документ
15:00 26-08-2019
Справка о беременности: почему так важно получить этот документ
Почему лучше сделать сайт-визитку, чем покупать рекламу
14:56 26-08-2019
Почему лучше сделать сайт-визитку, чем покупать рекламу
На 1000 мужчин приходится 1154 женщины в России
14:45 26-08-2019
На 1000 мужчин приходится 1154 женщины в России
БердскДополнительные деньги на ремонт "убитых" отделений ЦГБ Бердска выбивает главврач Алла Дробинская 1
14:32 26-08-2019
Дополнительные деньги на ремонт
Кидалась на полицейских с малышом на руках пьяная мать в Новосибирске
14:30 26-08-2019
Кидалась на полицейских с малышом на руках пьяная мать в Новосибирске
БердскСбой в Сбербанке застал врасплох жителей Бердска
14:21 26-08-2019
Сбой в Сбербанке застал врасплох жителей Бердска
БердскБаррикада из спиленных тополей перекрыла путь мамам с колясками и старикам в Бердске
14:15 26-08-2019
Баррикада из спиленных тополей перекрыла путь мамам с колясками и старикам в Бердске
Трамп пссорился с лидерами G7 из-за России 2
14:00 26-08-2019
Трамп пссорился с лидерами G7 из-за России