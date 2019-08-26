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Новые легенды для обмана жертв используют мошенники в России

13:45 26.08.2019 Фото: pixabay
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Злоумышленники звонят клиентам банков и представляются сотрудниками службы безопасности. Они предлагают продиктовать код SMS «системе распознавания голоса» после звукового сигнала.

Новые легенды для обмана жертв используют мошенники в России
Злоумышленники применяют новые легенды для обмана жертв

Мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, изобрели новую уловку для обмана своих жертв. Об этом представители кредитных организаций рассказали представителям СМИ.

Злоумышленники звонят клиентам банков и представляются сотрудниками службы безопасности. Сначала они используют старую легенду и просят владельца карты назвать код подтверждения из SMS. Но многие начинают сомневаться. Тогда злоумышленники предлагают продиктовать код «системе распознавания голоса» после звукового сигнала.

Многие клиенты банков попадаются на этот обман. Тем более, что финансовые организации сейчас часто записывают голос клиентов как раз с целью более точной идентификации личности.

Такая схема обмана активно используется с весны этого года, пояснили в кредитных организациях. По словам экспертов, от подобной уловки пострадали в основном клиенты, привыкшие к автоматизации в телефонном обслуживании. Они доверяют «роботу», а не живому человеку.

Кроме того, мошенники специально имитируют звуки шума call-центра на заднем фоне. Также подделывают сигналы автоответчика и системы ожидания ответа оператора.

Специалисты дают только дин совет: никому никогда и ни при каких обстоятельствах не называть коды доступа, пароли и другие данные. Если кто-то сообщает о проблемах в обслуживании счёта, подозрительных операциях, стоит самостоятельно обратиться в службу поддержки банка или приехать в офис лично.

Источник: moe-online.ru

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