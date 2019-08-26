Студентам и школьникам — скидка 50% на прием врача в оптике «VR- Оптика»

«VR- Оптика»: Регулярное посещение врача — залог сохранения здоровья глаз
Специалисты рекомендуют посещать врача:
в 40 лет 1 раз в год
в 50 лет 2 раза в год
в 60 лет 3 раза в год
в 70 лет 4 раза в год
Врач диагностирует изменения и даст своевременные рекомендации по профилактике глазных заболеваний.
Вас ждут ежедневно:
г. Бердск, ул. Лелюха, 26, тел. 3-03-43;
Оптика «NEXT» ул. Красная Сибирь, 136
Акция для школьников и студентов в Оптике! г.Бердск
Срок акции до 30.09.2019г.
Студентам и школьникам — скидка 50% на прием врача!
г.Бердск, ул.Лелюха, 26, т.3-03-43
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
Источник: «VR- Оптика»