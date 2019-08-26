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Здоровье

Студентам и школьникам — скидка 50% на прием врача в оптике «VR- Оптика»

13:46 26.08.2019 Фото: Елены Белоусовой
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Через органы зрения человек получает большую часть информации, поэтому так важно беречь глаза и зрение с самого детства.

Студентам и школьникам скидка 50% на прием врача в оптике «VR Оптика»
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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: «VR- Оптика»

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