Студентам и школьникам — скидка 50% на прием врача в оптике «VR- Оптика»

Через органы зрения человек получает большую часть информации, поэтому так важно беречь глаза и зрение с самого детства.

Врач диагностирует изменения и даст своевременные рекомендации по профилактике глазных заболеваний

«VR- Оптика»: Регулярное посещение врача — залог сохранения здоровья глаз

Специалисты рекомендуют посещать врача:

в 40 лет 1 раз в год

в 50 лет 2 раза в год

в 60 лет 3 раза в год

в 70 лет 4 раза в год

Врач диагностирует изменения и даст своевременные рекомендации по профилактике глазных заболеваний.

Вас ждут ежедневно:

г. Бердск, ул. Лелюха, 26, тел. 3-03-43;

Оптика «NEXT» ул. Красная Сибирь, 136

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г.Бердск, ул.Лелюха, 26, т.3-03-43

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: «VR- Оптика»