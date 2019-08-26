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Рейтинг лучших кроссоверов для бездорожья России возглавил Land Rover Discovery

13:42 26.08.2019 Фото: www.pexels.com
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Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.

Рейтинг лучших кроссоверов для бездорожья России возглавил Land Rover Discovery
Land Rover Discovery удобен для дорог России

Однако, есть модели, которые отлично себя чувствуют на асфальте, и не ударят при этом в грязь лицом на пересеченной местности. «Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-3 иностранных кроссоверов на российском рынке, которые могут себя проявить и на бездорожье.

3 место – Renault Duster

Рейтинг лучших кроссоверов для бездорожья России возглавил Land Rover Discovery

Renault Duster. Фото Renault

В свое время «Дастер» стал настоящим открытием в классе компактных бюджетных кроссоверов. Автомобиль комплектуется как передним, так и полным приводом, а также имеет в своем распоряжении версию с дизельным мотором, который добавляет очков на бездорожье. Речь идет о современном 1.5-литровом турбодизеле мощностью в 110 л.с. Он работает с сиcтемой полного привода и 6-скоростной МКПП.

На бездорожье также помогает дорожный просвет в 210 мм и хорошая «моральная» проходимость. Иными словами, автомобиль дешевый, и многие владельцы не особо боятся повредить бампер или иной элемент, что позволяет им лихо преодолевать даже серьезные препятствия вне дорог.

2 место – Subaru  Forester

Рейтинг лучших кроссоверов для бездорожья России возглавил Land Rover Discovery

Subaru Forester. Фото Subaru

Японский полноприводный кроссовер обладает очень приличным внедорожным потенциалом. Наличия симметричного полного привода и тяговитого мотора на 2.5 литра мощностью в 185 л.с. позволяет уверенно двигаться по пересеченной местности. Добавляет проходимости и хороший дорожный просвет в 220 мм.

 Кроме того, кроссовер оснащается специальной системой помощи при движении по бездорожью под названием X-Mode. Данная функция максимально оптимизирует работу мотора, вариаторной КПП, полного привода и вспомогательных систем. В результате Subaru Forester демонстрирует очень высокий уровень проходимости как для своего сегмента.

1 место – Land Rover Discovery

Рейтинг лучших кроссоверов для бездорожья России возглавил Land Rover Discovery

Land Rover Discovery. Фото JLR

Пятое поколение британского кроссовера лишилось привычной рамы, однако не стало менее проходимым, чем предшественники. Благодаря наличию версии с пневматической подвеской, «Дискавери» при исходном клиренсе в 220 мм может при необходимости увеличить дорожный просвет до 280 мм. Это позволяет преодолевать брод почти в метр глубиной.

Кроме того, хорошим подспорьем на бездорожье является 6-цилиндровый турбодизель мощностью в 249 л.с. Мощный и тяговитый мотор помогает брать крутые подъемы не опасаясь нехватки тяги на малых оборотах. Автоматическая трансмиссия имеет специальный режим работы, заточенный под бездорожье. Вопреки опасениям фанатов, Land Rover Discovery 5 остался верен своей родословной, даже несмотря на потерю рамы.

Отметим, что на рынке присутствует ряд моделей отечественного производства, не менее (а может и более) проходимых, чем данная троица, однако сегодня речь именно об иномарках.

Источник: avtonovostidnya.ru

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От редакции

Хотели бы иметь Land Rover Discovery?

Аноним, 26 августа 2019 14:53
вы не того дискавери фото прилепили.
Discovery 4 поколения, а этот просто паркетник

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