Рейтинг лучших кроссоверов для бездорожья России возглавил Land Rover Discovery

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.

Land Rover Discovery удобен для дорог России

Однако, есть модели, которые отлично себя чувствуют на асфальте, и не ударят при этом в грязь лицом на пересеченной местности. «Автоновости дня» при поддержке экспертов составили ТОП-3 иностранных кроссоверов на российском рынке, которые могут себя проявить и на бездорожье.

3 место – Renault Duster

В свое время «Дастер» стал настоящим открытием в классе компактных бюджетных кроссоверов. Автомобиль комплектуется как передним, так и полным приводом, а также имеет в своем распоряжении версию с дизельным мотором, который добавляет очков на бездорожье. Речь идет о современном 1.5-литровом турбодизеле мощностью в 110 л.с. Он работает с сиcтемой полного привода и 6-скоростной МКПП.

На бездорожье также помогает дорожный просвет в 210 мм и хорошая «моральная» проходимость. Иными словами, автомобиль дешевый, и многие владельцы не особо боятся повредить бампер или иной элемент, что позволяет им лихо преодолевать даже серьезные препятствия вне дорог.

2 место – Subaru Forester

Японский полноприводный кроссовер обладает очень приличным внедорожным потенциалом. Наличия симметричного полного привода и тяговитого мотора на 2.5 литра мощностью в 185 л.с. позволяет уверенно двигаться по пересеченной местности. Добавляет проходимости и хороший дорожный просвет в 220 мм.

Кроме того, кроссовер оснащается специальной системой помощи при движении по бездорожью под названием X-Mode. Данная функция максимально оптимизирует работу мотора, вариаторной КПП, полного привода и вспомогательных систем. В результате Subaru Forester демонстрирует очень высокий уровень проходимости как для своего сегмента.

1 место – Land Rover Discovery

Пятое поколение британского кроссовера лишилось привычной рамы, однако не стало менее проходимым, чем предшественники. Благодаря наличию версии с пневматической подвеской, «Дискавери» при исходном клиренсе в 220 мм может при необходимости увеличить дорожный просвет до 280 мм. Это позволяет преодолевать брод почти в метр глубиной.

Кроме того, хорошим подспорьем на бездорожье является 6-цилиндровый турбодизель мощностью в 249 л.с. Мощный и тяговитый мотор помогает брать крутые подъемы не опасаясь нехватки тяги на малых оборотах. Автоматическая трансмиссия имеет специальный режим работы, заточенный под бездорожье. Вопреки опасениям фанатов, Land Rover Discovery 5 остался верен своей родословной, даже несмотря на потерю рамы.

Отметим, что на рынке присутствует ряд моделей отечественного производства, не менее (а может и более) проходимых, чем данная троица, однако сегодня речь именно об иномарках.

Источник: avtonovostidnya.ru