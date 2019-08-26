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Отказались спасать пациентку с отеком легких врачи в Тюмени

09:15 26.08.2019 Фото: pixabay
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У медиков до конца их дежурства оставалось несколько минут. В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили эту информацию, добавив, что причины такого поведения медработников будут выяснены, а к ним применят строгие меры взыскания.

Отказались спасать пациентку с отеком легких врачи в Тюмени
Прокурор инициировал проверку

Прокуратура начала проверку информации от отказе врачей тюменской больницы оказать помощь пациентке с отеком легких. Об этом сообщается в воскресенье на сайте прокуратуры Тюменской области.

«Сегодня в ряде средств массовой информации распространено сообщение об отказе в одном из медицинских учреждений Тюмени в оказании медицинской помощи пациентке, обратившейся с отеком легких. Прокуратурой Тюменской области организовано проведение проверки по данному факту», — сообщили в надзорном ведомстве.

По ее окончании при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее тюменские следователи также начали проверку информации. Сейчас они работают на месте происшествия, где изымают необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени якобы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут. В департаменте здравоохранения Тюменской области ТАСС подтвердили эту информацию, добавив, что причины такого поведения медработников будут выяснены, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания.

Источник: ТАСС

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