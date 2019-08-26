Зачем подставлять после удара щеку объяснил пацифистам патриарх Кирилл

По словам главы РПЦ, чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно: «Если злословят нас – благословляем, если гонят нас – мы терпим», но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции – великое противление злу».

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал, почему пацифисты неправильно толкуют Евангелие, и объяснил, зачем подставлять после удара другую щеку.

«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку («кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39) — ред.). Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы», — сказал патриарх в воскресенье после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново.

По его словам, фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам дает правильное толкование.

«Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно. Менее всего мы готовы ответить на зло так, как учит нас апостол Павел: «если злословят нас – благословляем, если гонят нас – мы терпим», но мы никогда со злом не соглашаемся и в этой позиции – великое противление злу», — отметил глава РПЦ.

Патриарх подчеркнул, что эта позиция во время конфликтов вооружает людей подлинной силой, «таким образом сопротивляться злу, чтобы оно не захватывало нашей души и сознания, не распространялось и не становилось непреодолимой силой».

«Если не найдется никого, кто на зло ответит добром, зло будет торжествовать в роде человеческом и нет никакой надежды на спасение», — заключил патриарх Кирилл.

Источник: ТАCС