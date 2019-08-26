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Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

17:05 26.08.2019 Фото: pixabay.com
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Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики

Сюжет: Фотомарафоны

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 46 новостей

Август – пора подводить итоги урожая-2019. Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики. Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.
Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Урожай-2019».
На фото могут быть не только необычные овощи, но хозяева, то есть вы на даче).
Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.
А ближе к октябрю, как вы закончите все «полевые» работы – опубликуем фотомарафон отдельным проектом в «Курьер.Среда.Бердск».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 сентября 2019 года. Ждем!

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Елизавета Зудова

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От редакции

Какой у вас урожай-2019?

Аноним, 16 августа 2019 20:01
фото красотень
!!!, 18 августа 2019 22:21
почему так поздно запускаете фотомарафон?-МЫ УЖЕ ПОЧТИ ВЕСЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ СЪЕЛИ!!!
так - еще же тыквы будут)и шашлыки) - редакция
!!!, 19 августа 2019 09:44
Спасибо,не подумал что шашлыки тоже относятся к богатому урожаю!А как насчёт наливочек и ничего?!
Аноним, 23 августа 2019 12:18
Неактуально! Куда актуальнее будет фото квитков с конскими ценами за месячную оплату ЖКХ, за квартиру в Бердске! Вот тут можно круглый год конкурсы проводить и отбоя от желающих точно не будет!!!

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