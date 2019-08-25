Росгвардия проводит служебную проверку после публикации видеозаписи, на которой люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, пишет РИА Новости.
«Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения», — заявил Грибакин.
Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором мужчины в форме Росгвардии отказываются прийти на помощь таксисту, на которого напал нетрезвый мужчина. Предполагаемые стражи порядка покупают шаурму и объясняют автору видео, что у них обед.
Хочу шаурму: Люди в форме Росгвардии отказались помогать в преступлении из-за обеда
На таксиста напал пьяный человек. Рядом был автомобиль росгвардейцев. Автор видео сняла их отказ вмешиваться в ситуацию.
Росгвардия проводит служебную проверку после публикации видеозаписи, на которой люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, пишет РИА Новости.
От редакции
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