Как женщина с ребенком и мужчина выпали из автобуса в Красноярске попало на видео

25 августа в Красноярске из автобуса № 63 практически выпали трое пассажиров.
Автобус подъехал к остановке «Автовокзал», пассажиры начали выходить. Водитель, не закрыв двери и не дождавшись, когда выйдут оставшиеся пассажиры, начал движение. В этот момент из автобуса выскакивают женщина с ребенком, а затем мужчина. Женщина и ребенок падают, ударяясь об асфальт. Другие пассажиры помогают им подняться.
Видео ЧП Красноярск
Как сообщили в ГИБДД, пострадавшие после происшествия в медицинские учреждения не обращались. Тем не менее, на основании видеозаписи инспекторы намерены отыскать водителя и разобраться в ситуации.
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