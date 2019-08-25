Как женщина с ребенком и мужчина выпали из автобуса в Красноярске попало на видео

Автобус подъехал к остановке «Автовокзал», пассажиры начали выходить. Водитель, не закрыв двери и не дождавшись, когда выйдут оставшиеся пассажиры, начал движение

25 августа в Красноярске из автобуса № 63 практически выпали трое пассажиров.

Автобус подъехал к остановке «Автовокзал», пассажиры начали выходить. Водитель, не закрыв двери и не дождавшись, когда выйдут оставшиеся пассажиры, начал движение. В этот момент из автобуса выскакивают женщина с ребенком, а затем мужчина. Женщина и ребенок падают, ударяясь об асфальт. Другие пассажиры помогают им подняться.