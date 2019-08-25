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В записи голоса чиновницы, назвавшей быдлом бичами пострадавших от паводка, нашли монтаж

17:42 25.08.2019 Фото: стоп-кадр с сюжета Рен-ТВ
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Сама Ирина Алашкевич сообщала, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.

В записи голоса чиновницы, назвавшей быдлом бичами пострадавших от паводка, нашли монтаж
В аудиозаписи с оскорблениями чиновницей пострадавших от паводка нашли признаки монтажа

Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается в адрес жителей пострадавших от паводков районов. Власти запросили дополнительную экспертизу, сообщил в воскресенье журналистам губернатор региона Сергей Левченко.
Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и Telegram-каналах на прошлой неделе. На записи женский голос говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом России Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых «два класса образования». Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения «они сидят в тепле… с теплым туалетом, с чистой постелью — то, чего у них не было в их хлеву».

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», — сказал Левченко, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор отметил, что на эту работу потребуется не меньше недели. «Будем принимать решение в зависимости от результатов экспертизы», — добавил он. В ее рамках предстоит определить подлинность записи и наличие признаков монтажа. На время проверки чиновница находится в отпуске. Сама Алашкевич сообщала ТАСС, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.

Источник: ТАСС

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От редакции

Кто-то точит зуб на чиновницу?

Аноним, 25 августа 2019 17:52
НВР:
Нет.
Аноним, 25 августа 2019 17:52
НВР:
Это её голос.Уволить.

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