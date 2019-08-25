За 4 часа фотосессии собрали 26 249 рублей для девочки с опухолью мозга Ани Коноваловой в Бердске

Десятки горожан пожертвовали деньги маленькой бердчанке

25 августа в парке в Бердске прошла благотворительная фотосессия.

— Мы, коллеги, родные, помогаем нашей коллеге-психологу Бердска. У нее очень больна дочь Анечка. У нее обнаружили опухоль головного мозга. Очень срочно нужна операция, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Любовь Фефелова.

Горожане фотографировались в морской фотозоне, с ростовыми куклами и дружелюбной собакой Бадди.

Бердчанка Кристина Зарвирова пришла в парк с двумя детьми и подружкой дочки. Заплатила за фотосессию 500 рублей, купили прянички. Она регулярно участвует в акциях помощи приютам для собак, перечисляют средства детям.

Как писал «Курьер.Среда.Бердск» на момент сбора, объявленного «Курьер. Среда. Бердск» на банковский счет Инны благотворители перечислили 120 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей перечислили родственники Коноваловых. В соцсетях и с помощью читателей сайта «Курьер.Среда.Бердск» собрали 1 043 687 рублей. Еще 17 500 рублей благотворители принесли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

Обращение матери девочки

Меня зовут Коновалова Инна. Я мама долгожданной и самой замечательной малышки — Коноваловой Ани. Нашей девочке 3 года 6 месяцев. Уже при рождении мы поняли, что она настоящий борец! Срочное кесарево сечение и ИВЛ первые сутки жизни. Это был первый поединок за жизнь и она справилась!

Анюта росла и развивалась согласно норме и каких либо опасений у нас не было. До трех лет. С мая 2019 года ребёнка начали беспокоить головные боли и мы сразу начали обследование. Два месяца мою дочь лечили Пикамилоном, поставив диагноз вегето-сосудистая дистония и ангиоцефалгический синдром. Так же был назначен электрофорез, ЛФК и массаж. В июне к частым головным болям присоединилась рвота. А мы продолжали искать причины — делали ЭЭГ, ЭХО ЭГ, РЭГ, рентген шейного отдела с функциональными пробами+ в доп. проекции через рот, осмотр узких специалистов.

В итоге 12 августа ребёнку стало совсем плохо — она двое суток практически не просыпалась и жаловалась на головные боли. Мы срочно поменяли врача (до этого наблюдались и обследовались платно в ЦНТМ Академгородка) на невролога детской поликлиники. Врач в срочном порядке отправила нас на МРТ и там мы узнали свой диагноз. Опухоль — основной дифференциальный диагноз между пилоцитарной астроцитомой и гемангиобластомой червя и обеих гемисфер мозжечка.

Столько времени было потеряно и сейчас время не на нашей стороне! Нас из Бердска направили в Областную больницу города Новосибирска в нейрохирургию и уже на следующий день, 20 августа, провели первую операцию — шунтирование — для облегчения её состояния (окклюзионная гидроцефалия с признаками ликвородинамических нарушений), чтобы через 7-10 дней сделать операцию по удалению обнаруженной опухоли. Наш нейрохирург говорит, что всю опухоль удалить вряд ли получится, так как она проросла в ствол головного мозга. То есть удалят большую часть, до ствола, и отправят на гистологию.

Если образование злокачественное, то будет лучевая терапия. Я знаю, что ситуация безотлагательная и очень серьёзная! Сейчас время против нас! Предварительно озвученная сумма на операцию и реабилитацию в Москве составляет от 20 до 30 тысяч долларов. Это 1 329200 — 1 993 800 рублей. Без учёта транспортировки ребёнка медицинской авиацией. После операции дочери может понадобиться дальнейшее обследование и реабилитация.

Я УМОЛЯЮ всех неравнодушных людей откликнуться на наш крик души!!!!!! Мы должны спасти нашего ребёнка во что бы то ни стало!

На день 22 августа мы собрали более 1 млн рублей. Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!!

РЕКВИЗИТЫ:

Номер карты Сбербанка

6390 0244 9045 616002 (мама Коновалова Инна Юрьевна)

Реквизиты счета Сбербанка:

Владелец: Инна Юрьевна К.

Номер счета: 40817810344052928719

Наименование банка получателя: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045004641

Корр. счёт: 30101810500000000641

ИНН: 7707083893

КПП: 540645005

От редакции: Мама девочки Инна Коновалова объяснила с чем связаны трудности перевода на карту Сбербанка у благотворителей. Указанная карта является социальной, чтобы осуществить перевод посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», в строку счета необходимо самостоятельно добавить две последние цифры банковского счета.

Дорогие благотворители, также вы можете принести деньги на реабилитацию малышки в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с 8.30 утра до 18 часов вечера по адресу: ул. Карла Маркса, 24, или в дополнительный офис «Курьер. Среда. Бердск» ул. Ленина, дом 38. Все собранные деньги на помощь Анне мы передадим ее семье.

Спасибо и низкий поклон:

Неизвестный благотворитель — 10 000 рублей. Спасибо!

Анна — 500 рублей. Спасибо!

Наталья — 1000 рублей. Спасибо!

Сергей Васильевич — 1000 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 5000 рублей. Спасибо!