Потеюшка Creative Еssence: Духи Creative Essence из пота создали в Финляндии

Нестандартный проект запущен в рамках (вы не поверите!) рекрутинговой кампании.

Креаторы из Финляндии создали новый парфюм из пота своих сотрудников

Нестандартный проект запущен в рамках (вы не поверите!) рекрутинговой кампании.

Креаторы из финского агентства Mirum Helsinki собрали капли пота всех своих сотрудников, чтобы создать собственный «креативный» аромат — Creative Essence. К счастью, в состав вошел не только пот, но и более традиционные для парфюма ингредиенты.

Аромат выпущен в рамках новой рекрутинговой кампании. Соискатели могут присылать резюме и портфолио, и тем, кто будет наиболее интересен, агентство вышлет бутылочки с ароматом в качестве приглашения на собеседование.

Авторы кампании шутят: каждый сотрудник пожертвовал каплей пота в надежде «соблазнить» новых коллег.



Источник: www.sostav.ru