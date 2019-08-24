Потеюшка Creative Еssence: Духи Creative Essence из пота создали в Финляндии

Нестандартный проект запущен в рамках (вы не поверите!) рекрутинговой кампании.
Креаторы из финского агентства Mirum Helsinki собрали капли пота всех своих сотрудников, чтобы создать собственный «креативный» аромат — Creative Essence. К счастью, в состав вошел не только пот, но и более традиционные для парфюма ингредиенты.
Аромат выпущен в рамках новой рекрутинговой кампании. Соискатели могут присылать резюме и портфолио, и тем, кто будет наиболее интересен, агентство вышлет бутылочки с ароматом в качестве приглашения на собеседование.
Авторы кампании шутят: каждый сотрудник пожертвовал каплей пота в надежде «соблазнить» новых коллег.
Источник: www.sostav.ru
...люди, попробовавшие шитбургеры, нашли их довольно вкусными и похожими на настоящее мясо....
https://www.rbc.ru/society/17/06/2011/5703e89a9a79477633d34466