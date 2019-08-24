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Потеюшка Creative Еssence: Духи Creative Essence из пота создали в Финляндии

20:54 24.08.2019 Фото: Mirum Helsinki
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Нестандартный проект запущен в рамках (вы не поверите!) рекрутинговой кампании.

Потеюшка Creative Еssence: Духи Creative Essence из пота создали в Финляндии
Креаторы из Финляндии создали новый парфюм из пота своих сотрудников

Нестандартный проект запущен в рамках (вы не поверите!) рекрутинговой кампании.

Креаторы из финского агентства Mirum Helsinki собрали капли пота всех своих сотрудников, чтобы создать собственный «креативный» аромат — Creative Essence. К счастью, в состав вошел не только пот, но и более традиционные для парфюма ингредиенты.

Аромат выпущен в рамках новой рекрутинговой кампании. Соискатели могут присылать резюме и портфолио, и тем, кто будет наиболее интересен, агентство вышлет бутылочки с ароматом в качестве приглашения на собеседование.

Авторы кампании шутят: каждый сотрудник пожертвовал каплей пота в надежде «соблазнить» новых коллег.

Источник: www.sostav.ru

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От редакции

Вы бы пользовались?

Гость, 24 августа 2019 22:18
...разработчики решили не останавливаться на достигнутом, с интересом и профессионально принюхиваются к содержимому унитазов.
Аноним, 24 августа 2019 22:42
Уже не принюхиваются, а едят.
...люди, попробовавшие шитбургеры, нашли их довольно вкусными и похожими на настоящее мясо....
https://www.rbc.ru/society/17/06/2011/5703e89a9a79477633d34466

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