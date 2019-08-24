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Дружбы и уважения пожелала 91-летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый

20:42 24.08.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В Новом гордятся своими гражданами. За заслуги в труде, общественной жизни жители получили благодарности и подарки.

Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
У 91-летней Лидии Мурзиной трое детей, пять внуков, восемь правнуков, 14 праправнуков

В субботу, 24 августа, бердский микрорайон Новый отметил 63-й день рождения. Ребятня водила хороводы и рисовала на асфальте. Жители пришли пораньше, чтобы занять места.
Депутат горсовета Михаил Овсепян поздравляя с праздником отметил, что он очень рад, что пришло очень много людей.
— Дороги начали строить. Мы будем делать поселок еще более прекрасным, чтобы в нем было комфортно и дружно жить,- высказался Овсепян, чей бизнес давно связан с поселком.
Депутат подарил букет белых хризантем 91-летней Лидии Мурзиной. Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» долгожительница, она работала в санатории старшей сестрой физиоотделения. У нее трое детей, пять внуков, восемь правнуков, 14 праправнуков.
— Новый поселок мне нравится чистотой. Когда были праздники, демонстрации, уже в 6 утра звучала музыка.Желаю, чтобы люди были дружными, уважали друг друга, — поделилась пенсионерка.
Секрет своего долголетия она видит в активной, общественной жизни, питается обычной пищей со своего участка.
— Не переедайте, больше овощей, фруктов, веселого настроения. Чтобы прожить долго — нужно ко всему относится с юмором,- считает Лидия Мурзина.

От лица администрации по поручению главы города и от себя лично управляющий поселком Олег Кращук поздравил и сказал, что облик поселка постепенно возрождается и она заверил, что это будет продолжаться.
Пожелал счастья, удачи, любви и благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Директор школы №4 Гузалия Павлова приветствуя будущих первоклассников подчеркнула, что они — будущее Нового поселка. Учащиеся школы регулярно занимают призовые места на олимпиадах, а детский сад «Ромашка» при школе признан лучшим в России по итогам 2019 года.

Поселок Новый известен не только замечательной природой, но и талантливыми детьми. Марина Морозова, руководитель театра моды «Комильфо» пришла на праздник вместе со своей воспитанницей. Девушка в платье из бумаги из коллекции, которую они возили на международный конкурс. Марина живет в поселке с 2000 года, ей очень нравится природа, но она мечтает, чтобы отремонтировали ДЦ «Октябрь».
Поздравления и вручение грамот продолжил концерт художественной самодеятельности.
— Для меня День поселка — самый главный день в году. Мне нравится, что мы живем одной дружной семьей. Радуемся вместе и помогаем соседям в трудную минуту. Я желаю, чтобы в Новом каждый был счастлив, жил в достатке и благополучии, — пожелала Людмила Мирная.

Автор видео Елена Белоусова

Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
Дружбы и уважения пожелала 91 летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый
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