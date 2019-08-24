Дружбы и уважения пожелала 91-летняя Лидия Мурзина жителям поселка Новый

У 91-летней Лидии Мурзиной трое детей, пять внуков, восемь правнуков, 14 праправнуков

В субботу, 24 августа, бердский микрорайон Новый отметил 63-й день рождения. Ребятня водила хороводы и рисовала на асфальте. Жители пришли пораньше, чтобы занять места.

Депутат горсовета Михаил Овсепян поздравляя с праздником отметил, что он очень рад, что пришло очень много людей.

— Дороги начали строить. Мы будем делать поселок еще более прекрасным, чтобы в нем было комфортно и дружно жить,- высказался Овсепян, чей бизнес давно связан с поселком.

Депутат подарил букет белых хризантем 91-летней Лидии Мурзиной. Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» долгожительница, она работала в санатории старшей сестрой физиоотделения. У нее трое детей, пять внуков, восемь правнуков, 14 праправнуков.

— Новый поселок мне нравится чистотой. Когда были праздники, демонстрации, уже в 6 утра звучала музыка.Желаю, чтобы люди были дружными, уважали друг друга, — поделилась пенсионерка.

Секрет своего долголетия она видит в активной, общественной жизни, питается обычной пищей со своего участка.

— Не переедайте, больше овощей, фруктов, веселого настроения. Чтобы прожить долго — нужно ко всему относится с юмором,- считает Лидия Мурзина.

От лица администрации по поручению главы города и от себя лично управляющий поселком Олег Кращук поздравил и сказал, что облик поселка постепенно возрождается и она заверил, что это будет продолжаться.

Пожелал счастья, удачи, любви и благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Директор школы №4 Гузалия Павлова приветствуя будущих первоклассников подчеркнула, что они — будущее Нового поселка. Учащиеся школы регулярно занимают призовые места на олимпиадах, а детский сад «Ромашка» при школе признан лучшим в России по итогам 2019 года.

Поселок Новый известен не только замечательной природой, но и талантливыми детьми. Марина Морозова, руководитель театра моды «Комильфо» пришла на праздник вместе со своей воспитанницей. Девушка в платье из бумаги из коллекции, которую они возили на международный конкурс. Марина живет в поселке с 2000 года, ей очень нравится природа, но она мечтает, чтобы отремонтировали ДЦ «Октябрь».

Поздравления и вручение грамот продолжил концерт художественной самодеятельности.

— Для меня День поселка — самый главный день в году. Мне нравится, что мы живем одной дружной семьей. Радуемся вместе и помогаем соседям в трудную минуту. Я желаю, чтобы в Новом каждый был счастлив, жил в достатке и благополучии, — пожелала Людмила Мирная.

Автор видео Елена Белоусова

